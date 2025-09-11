Барнаульский водоканал помогает сотрудникам получать высшее образование

Работникам предоставляют поддержку для профессионального роста и совершенствования навыков

Александр Вышегородский / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал продолжает самостоятельно готовить кадры для работы на предприятии. В этом году девять сотрудников поступили в Алтайский аграрный университет по заочной форме обучения на специальность "Природообустройство и водопользование". Шесть человек начали с первого курса, еще трое продолжили обучение на четвертом, перейдя на финансирование от компании.

Корпоративная программа подготовки кадров действует уже не первый год. Так, инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и насосных станций Александр Вышегородский в прошлом году поступил в магистратуру Томского политехнического университета. Его направление – "Автоматизация технологических процессов и производств. Система промышленной безопасности". Барнаульский специалист уже успешно сдал две сессии.

«Для меня это новое направление, поэтому очень много интересного материала, с которым знакомлюсь впервые. Сегодня большинство процессов в барнаульском водоканале автоматизированы. Например, наши электролизные на очистных сооружениях речной воды работают полностью в автоматическом режиме. Конечно, мне как инженеру-технологу важно разбираться в этих вопросах, чтобы эффективно выстраивать процесс водоподготовки», – сказал Александр Вышегородский.

Учеба проходит в рамках трехстороннего соглашения между сотрудниками, барнаульским водоканалом и вузами. Все финансовые расходы берет на себя работодатель. Такая практика позволяет работникам профессионально расти, а предприятию – формировать надежный кадровый резерв.

«Мы заинтересованы в притоке энергичных, молодых специалистов высокого уровня, которые готовы развивать предприятие и внедрять новые технологии. Поэтому стремимся предоставить нашим действующим работникам и их молодой смене все возможности для профессионального роста и развития», – подчеркнул генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

И уточнил, что в компании хотят, чтобы молодежь чувствовала поддержку и знала, что ее всегда рады видеть в команде.

Сегодня водоканал остается одним из крупнейших работодателей Барнаула. В штате предприятия почти 1000 специалистов. Работникам предоставляют все социальные гарантии, предусмотренные законом, а также дополнительные меры поддержки по коллективному договору – в том числе корпоративное обучение, возмещение процентов по ипотеке и другие.

