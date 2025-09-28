Барсучиха Даша начала зажировку на зиму в барнаульском зоопарке
Жировые запасы помогут барсучихе не замерзнуть в норе и спокойно перезимовать без голода
Барсучиха готовится к зиме / Кадр из видео: барнаульский зоопарк
Животные барнаульского зоопарка начали активно готовиться к зиме. Особое внимание посетителей привлекла барсучиха Даша, которая в последние дни налегает на мясо.
Как пояснили сотрудники зоопарка, зверь накапливает жировой слой, необходимый для зимней спячки. Такой процесс называется зажировка. Запасенный жир будет не только согревать барсучиху в холодное время года, но и станет источником питания до весны.
«Даша сейчас не просто вкусно кушает, а выполняет важную миссию – готовит себе "топливо" для долгого зимнего сна. Умничка!» – отметили в учреждении.
