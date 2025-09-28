Барсучиха Даша начала зажировку на зиму в барнаульском зоопарке

Жировые запасы помогут барсучихе не замерзнуть в норе и спокойно перезимовать без голода

28 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Барсучиха готовится к зиме / Кадр из видео: барнаульский зоопарк

Животные барнаульского зоопарка начали активно готовиться к зиме. Особое внимание посетителей привлекла барсучиха Даша, которая в последние дни налегает на мясо.

Как пояснили сотрудники зоопарка, зверь накапливает жировой слой, необходимый для зимней спячки. Такой процесс называется зажировка. Запасенный жир будет не только согревать барсучиху в холодное время года, но и станет источником питания до весны.