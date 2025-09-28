Яблоко, "нафаршированное" стеклом, обнаружили в вольере новосибирского зоопарка

Кормить животных разрешается исключительно в специально отведенных местах

28 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Злополучное яблоко со стеклом / Фото: Новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке 23 сентября сотрудники обнаружили опасный предмет в вольере детской площадки "Малые Хрусты". Как сообщили в пресс-службе учреждения, в корм для животных было подброшено яблоко с крупным куском стекла.

По мнению работников, это мог быть умышленный поступок с целью причинить вред животным. В зоопарке напомнили, что вся территория оборудована системой видеонаблюдения, а лица, угрожающие здоровью зверей, могут быть привлечены к ответственности.

Администрация обратилась к посетителям с просьбой незамедлительно сообщать сотрудникам или службе безопасности обо всех подозрительных предметах или действиях.

Также отмечается, что кормить животных разрешается исключительно в специально отведенных местах – детском зоопарке "Малые Хрусты" и на Лебедином озере. При этом использовать можно только корма, приобретенные на территории зоопарка: зерно для птиц, овощи и фрукты для кроликов, копытных и морских свинок. Продукты, принесенные с собой, могут представлять угрозу для здоровья животных.