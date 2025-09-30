Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пенсионера в Барнауле
72-летнего мужчину несколько раз ударили металлической палкой и топором на глазах у внука
30 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 72-летнего мужчины в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в краевой столице двое пьяных мужчин жестоко избили пенсионера топором и металлической палкой.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Димитрова. Со слов родственников, пенсионер спорил со своей соседкой о границах забора. Для "разборок" она пригрозила позвать своего зятя.
Спустя полтора часа к барнаульцу ворвались двое нетрезвых мужчин. Они избили его топором и металлической палкой на глазах у малолетнего внука. Мальчик успел вызвать полицию, но нападавшие скрылись до ее приезда.
Пенсионера госпитализировали с тяжелейшими травмами: пробитой головой, переломами обеих рук (один открытый), многочисленными ушибами и повреждениями внутренних органов. Его состояние тяжелое, передвигаться самостоятельно он не может.
Как позже сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, конфликт произошел на улице, и пострадавший сам начал драку. Также утверждается, что его внук не видел инцидента.
Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ по Алтайскому краю Поливанову В.А. возбудить уголовное дело и представить доклад», – уточнили в Следкоме.
09:48:09 30-09-2025
радует, что ведомство работает.
10:05:43 30-09-2025
Musik (09:48:09 30-09-2025) радует, что ведомство работает.... Только после обращения Александра Ивановича, или кто там мониторит сеть, так сказать.
09:49:45 30-09-2025
Бастрыкин молодчина! Уважаю. Быстро реагирует, не то что местные.
PS: Наверное тоже любит почитывать амик по утрам))).
09:54:19 30-09-2025
Теперь кто-то точно присядет.
И даже если не присядет - уголовка в его личном деле точно появится.
Ну и за моральный и физический ущерб можно теперь поработать.
10:01:32 30-09-2025
Скоро ждите на СВО двух бравых воинов с металлической палкой и топором.)
12:10:38 30-09-2025
И тетку надо сажать, заказчиком явно она была.
14:41:13 30-09-2025
Причинены очень тяжелые повреждения, особенно для пожилого человека. Кто бы не начал калечить вдвоем одного старика - стыд и срам.
08:06:30 20-10-2025
Гость (12:10:38 30-09-2025) И тетку надо сажать, заказчиком явно она была.... Ау это родной не тетка а такая же пенсионерка которой он утром придавил листом профиля пальцы на руке и не отпускал пока не перерезал сухожилия а теперь посмотри с другой стороны не знаете не пишите