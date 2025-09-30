Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пенсионера в Барнауле

72-летнего мужчину несколько раз ударили металлической палкой и топором на глазах у внука

30 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 72-летнего мужчины в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в краевой столице двое пьяных мужчин жестоко избили пенсионера топором и металлической палкой.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Димитрова. Со слов родственников, пенсионер спорил со своей соседкой о границах забора. Для "разборок" она пригрозила позвать своего зятя.

Спустя полтора часа к барнаульцу ворвались двое нетрезвых мужчин. Они избили его топором и металлической палкой на глазах у малолетнего внука. Мальчик успел вызвать полицию, но нападавшие скрылись до ее приезда.

Пенсионера госпитализировали с тяжелейшими травмами: пробитой головой, переломами обеих рук (один открытый), многочисленными ушибами и повреждениями внутренних органов. Его состояние тяжелое, передвигаться самостоятельно он не может.

Как позже сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, конфликт произошел на улице, и пострадавший сам начал драку. Также утверждается, что его внук не видел инцидента.

Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").