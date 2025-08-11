Бастрыкин потребовал ускорить расследование по факту смерти младенца на Алтае

Инцидент произошел еще в апреле 2024 года

11 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Алтайскому краю ускорить расследование дела о смерти новорожденной девочки в больнице Славгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Инцидент произошел еще в апреле 2024 года. Спустя несколько недель после рождения у ребенка поднялась температура и ее доставили в районную больницу. По версии следователей, врачи не провели должного обследования младенца и не назначили лечения. В результате ребенок впал в кому и вскоре скончался.

Расследование началось после обращения матери ребенка в Следственный комитет. По мнению женщины, дочка умерла из-за неверно выбранной тактики лечения.

«Отмечается затяжной характер расследования уголовного дела, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», – добавили в СК.

Бастрыкин поручил ускорить расследование и представить ему доклад.