Бастрыкин потребовал ускорить расследование по факту смерти младенца на Алтае

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Алтайскому краю ускорить расследование дела о смерти новорожденной девочки в больнице Славгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Инцидент произошел еще в апреле 2024 года. Спустя несколько недель после рождения у ребенка поднялась температура и ее доставили в районную больницу. По версии следователей, врачи не провели должного обследования младенца и не назначили лечения. В результате ребенок впал в кому и вскоре скончался.
Расследование началось после обращения матери ребенка в Следственный комитет. По мнению женщины, дочка умерла из-за неверно выбранной тактики лечения.
«Отмечается затяжной характер расследования уголовного дела, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», – добавили в СК.
Бастрыкин поручил ускорить расследование и представить ему доклад.
