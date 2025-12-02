Алтайский Следком возбудил уголовное дело после отравления двух девочек крысиным ядом

Одна из сестер скончалась, а вторую чудом спасли врачи

02 декабря 2025, 12:40, Антон Дегтярев

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Алтайский Следком возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после отравления двух девочек в селе Поспелиха Алтайского края, одна из которых скончалась. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело. На данный момент в интересах следствия информация о расследовании не разглашается», – прокомментировали в Следкоме.

Против кого именно возбудили дело, в ведомстве не пояснили. По статье о причинении смерти по неосторожности виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел в Поспелихе 17 ноября 2025 года. Пока точно неизвестно, чем именно отравились дети, однако, предположительно, это был инсектицид под названием "Дакфосал".

«Действующее вещество там фосфид алюминия. Это такой порошок, он при контакте с воздухом выделяет газ фосфин, который повреждает ткани легких, сердце и кровь. Веществом запрещено пользоваться в жилых помещениях, однако семья вроде как взяла его, чтобы потравить грызунов, кто-то рассыпал его. Вскоре у детей начали появляться симптомы, которые изначально были восприняты как ротавирус – тошнота, рвота, недомогание. Потом девочкам стало хуже, родители вызвали скорую помощь», – рассказывал amic.ru анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов.

Младшая девочка скончалась в Поспелихинской районной больнице в тот же день, 17 ноября, в медучреждение она поступила уже в "агонизирующем состоянии", рассказали врачи. Однако старшую сестру еще можно было спасти, поэтому в тяжелом состоянии ее перевезли в Рубцовск, а потом и в Барнаул, где медики из Алтайского кардиоцентра подключили ребенка к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Пять дней врачи боролись за жизнь пациентки. 27 ноября ее выписали из кардиоцентра и перевели обратно в детскую краевую больницу.

Сейчас ребенок уже находится в общей палате, девочка в сознании и угрозы для ее жизни нет. Медики подчеркнули, что это первый в России успешный случай ЭКМО при токсическом повреждении легких и миокарда. Также впервые в Алтайском крае было проведено транспортное ЭКМО, когда человека перевезли из одной больницы в другую.