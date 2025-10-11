17-летнюю мать убитого младенца в Барнауле задержали

Мать зарезала новорожденного мальчика, а после выкинула тело на улицу, прокуратура держит дело на личном контроле

11 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Прокурор Антон Герман /Фото: прокуратура Алтайского края

Антон Герман, глава прокуратуры Алтайского края, взял под личный контроль ход следствия по уголовному делу, касающемуся гибели младенца.

Общественный резонанс вызвала информация, распространившаяся в социальных сетях 10 октября 2025 года. В районе улицы Гущина был найден труп новорожденного мальчика с колотыми ранениями.

В результате проведенных оперативных мероприятий задержана 17-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении убийства, она же является матерью погибшего.

По указанию прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка соблюдения норм законодательства, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Главный прокурор региона поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством новорожденного, и дал указание территориальному прокурору поддержать в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемой. Надзорные мероприятия продолжаются.