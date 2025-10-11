17-летнюю мать убитого младенца в Барнауле задержали
Мать зарезала новорожденного мальчика, а после выкинула тело на улицу, прокуратура держит дело на личном контроле
11 октября 2025, 12:45, ИА Амител
Антон Герман, глава прокуратуры Алтайского края, взял под личный контроль ход следствия по уголовному делу, касающемуся гибели младенца.
Общественный резонанс вызвала информация, распространившаяся в социальных сетях 10 октября 2025 года. В районе улицы Гущина был найден труп новорожденного мальчика с колотыми ранениями.
В результате проведенных оперативных мероприятий задержана 17-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении убийства, она же является матерью погибшего.
По указанию прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка соблюдения норм законодательства, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Главный прокурор региона поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством новорожденного, и дал указание территориальному прокурору поддержать в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемой. Надзорные мероприятия продолжаются.
17:39:33 11-10-2025
Кому смешно? (смайлик)
09:59:09 12-10-2025
гость (17:39:33 11-10-2025) Кому смешно? (смайлик)...
Мне смешно. Что кобылицу до сих пор ребенком называют.
19:38:23 11-10-2025
Забеременела в 16 лет. Это уж уголовное дело на папу. Ну ладно, прошляпили товарищи прокуроы или скрыто сильно было зачятие и рождение. А дальше, что??? Платят-работаем, не платят-не работаем. Друзья мои, дикий капитализм пора прекращать. Мне пофиг, экстремизм или революция, хватит уже нас гнобить!!! Из-за этого сейчас война идёт, не правда? Домыслы догатки скандалы интриги расследования.
21:19:00 11-10-2025
Гость (19:38:23 11-10-2025) Забеременела в 16 лет. Это уж уголовное дело на папу. Ну ла... И? Ваши предложения? ! русский бы вам подучить.
10:16:41 13-10-2025
Гость (19:38:23 11-10-2025) Забеременела в 16 лет. Это уж уголовное дело на папу. Ну ла... 1. По беременности в 16 и уголовному делу большой вопрос, смотря сколько папе.
2. Каким образом в зачатии и родах замешана прокуратура и что именно она прошляпила? Вы точно знаете что занимается прокуратура в РФ? Вы себя вообще слышите или только в голоса в голове что вам это твердят?
21:25:09 11-10-2025
два вопроса:
1. мама и папа тупые и слепые и не видели, что дитачка с пузом ходит?
2. если не видели, то как они свои родительские обязанности исполняли?
02:20:33 13-10-2025
В цивилизованных странах есть Бейби боксы.
10:13:34 13-10-2025
Гость (02:20:33 13-10-2025) В цивилизованных странах есть Бейби боксы. ... В нашей стране они не гласно запрещены в виду наших законов. Да они и не решат проблему, они лишь уберут часть симптомов