Труп новорожденного младенца с перерезанной пуповиной нашли в Барнауле

Ребенка обнаружили на улице Гущина в пакете, мать младенца уже нашли

11 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

На улице Гущина в Барнауле нашли погибшего новорожденного младенца с перерезанной пуповиной. Первая информация об этом появилась в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

Как рассказали участники сообщества, тело обнаружили ночью, полиция опрашивала свидетелей и живущих в районе горожан, после проведения следственных действий мать младенца удалось найти. Ею оказалась 17-летняя девушка. Предположительно, она родила ребенка дома, оставшись одна, а после – зарезала младенца, завернула в пакет и выкинула на улице.

Как сообщили amic.ru в региональном Следственном комитете, девушка действительно скрыла свою беременность от родителей, а после рождения здорового мальчика убила его и выкинула тело в яму. Сейчас мать погибшего задержана, в скором времени ей будет избрана мера пресечения.