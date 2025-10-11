Труп новорожденного младенца с перерезанной пуповиной нашли в Барнауле
Ребенка обнаружили на улице Гущина в пакете, мать младенца уже нашли
11 октября 2025, 12:25, ИА Амител
На улице Гущина в Барнауле нашли погибшего новорожденного младенца с перерезанной пуповиной. Первая информация об этом появилась в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
Как рассказали участники сообщества, тело обнаружили ночью, полиция опрашивала свидетелей и живущих в районе горожан, после проведения следственных действий мать младенца удалось найти. Ею оказалась 17-летняя девушка. Предположительно, она родила ребенка дома, оставшись одна, а после – зарезала младенца, завернула в пакет и выкинула на улице.
Как сообщили amic.ru в региональном Следственном комитете, девушка действительно скрыла свою беременность от родителей, а после рождения здорового мальчика убила его и выкинула тело в яму. Сейчас мать погибшего задержана, в скором времени ей будет избрана мера пресечения.
12:38:55 11-10-2025
вот как так, кто-то мечтает о ребенке и не может никак забеременеть, а эти...
12:41:44 11-10-2025
Пуповина и должна быть перерезана. В каждом роддоме ежедневно это делают. Что за дичь опять опубликовали - непонятно.
17:37:10 11-10-2025
Гость (12:41:44 11-10-2025) Пуповина и должна быть перерезана. В каждом роддоме ежедневн перерезают и ПЕРЕВЯЗЫВАЮТ. Кровотечение не происходит. И к выписке пуповина отпадает.
13:06:07 11-10-2025
Психоз - ничего мамашке не будет.
+ детали всплывут.
13:24:39 11-10-2025
Не справедливо действительно кто столько испытывает трудностей чтобы иметь малыша. А это тварь так легко расправилась с малышом. Казнить таких нужно
13:40:35 11-10-2025
"скрыла беременность от родителей"...настолько полная что живота никто не заметил?
16:21:49 11-10-2025
Вот это двуногое ... даже зверем не назовешь, ну не поступают они так со своими детенышами...
19:45:13 11-10-2025
Гость (16:21:49 11-10-2025) Вот это двуногое ... даже зверем не назовешь, ну не поступаю...
Вы явно ни разу не видели как хомячиха или кошка поедает детенышей. А у львов и некоторых обезьян самцы убивают детенышей от других самцов
18:06:43 11-10-2025
Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы обрадовались,если ваша дочь в 16 лет забеременела и в 17 родила? Конечно,наверное,сказали: " Счастье то какое, именно об этом мечтали всю жизнь!" А где были учителя,родители,государственные службы? Ведь у нас государство за то,чтобы школьницы и студентки рожали? Почему же не поддержали в трудную минуту? Комменты на амике строчить-ума большого не надо. Но в реальной жизни не нашлось никого помочь этой девочке: ни делом,ни советом. Раз она сотворила такое..
19:53:43 11-10-2025
Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об...
Потому что из каждого утюга кричат "Рожай", но по факту это пустые лозунги ни чем не подкрепление. Потому что у школьников больше нет уроков о половой грамотности, но зато есть уроки о важном и традиционных семейных ценностях. Потому что на прошлой неделе в рязанском детсаду проводили День беременных о том, как "материнство меняет жизнь". Потому что родители ничему не научили дочь и не объяснили про тычинки-пестики. Потому что в нашем обществе легче убить младенца чем отдать анонимно на усыновление, тут скажем спасибо старшей Мизулиной.
Вариантов хоть отбавляй
20:17:28 11-10-2025
Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Тоже думаю примерно так. Подросток сам еще ребенок, в лютом стрессе натворила беды. Не нашлось того кто бы поддержал.
10:01:11 12-10-2025
Гость (20:17:28 11-10-2025) Тоже думаю примерно так. Подросток сам еще ребенок, в лютом ...
Подросток, ребенок... Вы бы в возрастной периодизации немного разобрались, а потом бы тут кривлялись, всех обвиняя.
10:02:45 12-10-2025
Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Вот вы о чем вообще... Ребенок. Сами вы ребенок, глупый и незрелый. И другим уже не станете. И нечего лезть в обсуждение таких вещей. Идите в песочнице куличики ляпайте.
20:57:46 12-10-2025
Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Опять учителя виноваты! Ты совсем с бошкой не дружишь или только по выходным?
09:47:49 13-10-2025
Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Ноги раздвигать она научилась, значит должна и ответственность за это нести полную.
20:17:55 11-10-2025
Похоже, она не знала, что пуповину надо перевязывать. Просто обрезала, а ребенок умер от потери крови. Многие ли из нас в 17 лет в курсе, что делать с пуповиной? Ну, может сельские жители, которые выращивают коз, овец, коров в курсе, как рождаются маленькие. Городские точно нет.
11:38:55 13-10-2025
Гость (20:17:55 11-10-2025) Похоже, она не знала, что пуповину надо перевязывать. Просто...
читать умеем? младенца она зарезала! какая потеря крови из пуповины? (рука-лицо)
18:08:21 12-10-2025
тварь проклятая она, и как тут еще называют ЭТО исчадие девушкой? Если она занималась сексом и была беременна - она ЖЕНЩИНА
18:14:03 12-10-2025
Как всегда, яжмамки кудахчут про ребенка, про то, что не осознавла, не понимала, не предполагала! Да все она понимала. А чем больше вы будете кудахтать, тем чаще подобное будет происходить. И вы в этом будете виноваты. Вы портите детей. Вы калечите их жизни!