НОВОСТИПроисшествия

Труп новорожденного младенца с перерезанной пуповиной нашли в Барнауле

Ребенка обнаружили на улице Гущина в пакете, мать младенца уже нашли

11 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

На улице Гущина в Барнауле нашли погибшего новорожденного младенца с перерезанной пуповиной. Первая информация об этом появилась в Telegram-канале "Инцидент Барнаул"

Как рассказали участники сообщества, тело обнаружили ночью, полиция опрашивала свидетелей и живущих в районе горожан, после проведения следственных действий мать младенца удалось найти. Ею оказалась 17-летняя девушка. Предположительно, она родила ребенка дома, оставшись одна, а после – зарезала младенца, завернула в пакет и выкинула на улице.

Как сообщили amic.ru в региональном Следственном комитете, девушка действительно скрыла свою беременность от родителей, а после рождения здорового мальчика убила его и выкинула тело в яму. Сейчас мать погибшего задержана, в скором времени ей будет избрана мера пресечения.

Барнаул Алтайский край дети полиция

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

12:38:55 11-10-2025

вот как так, кто-то мечтает о ребенке и не может никак забеременеть, а эти...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:44 11-10-2025

Пуповина и должна быть перерезана. В каждом роддоме ежедневно это делают. Что за дичь опять опубликовали - непонятно.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:37:10 11-10-2025

Гость (12:41:44 11-10-2025) Пуповина и должна быть перерезана. В каждом роддоме ежедневн перерезают и ПЕРЕВЯЗЫВАЮТ. Кровотечение не происходит. И к выписке пуповина отпадает.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:06:07 11-10-2025

Психоз - ничего мамашке не будет.
+ детали всплывут.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Как же

13:24:39 11-10-2025

Не справедливо действительно кто столько испытывает трудностей чтобы иметь малыша. А это тварь так легко расправилась с малышом. Казнить таких нужно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:35 11-10-2025

"скрыла беременность от родителей"...настолько полная что живота никто не заметил?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:49 11-10-2025

Вот это двуногое ... даже зверем не назовешь, ну не поступают они так со своими детенышами...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

19:45:13 11-10-2025

Гость (16:21:49 11-10-2025) Вот это двуногое ... даже зверем не назовешь, ну не поступаю...
Вы явно ни разу не видели как хомячиха или кошка поедает детенышей. А у львов и некоторых обезьян самцы убивают детенышей от других самцов

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:43 11-10-2025

Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы обрадовались,если ваша дочь в 16 лет забеременела и в 17 родила? Конечно,наверное,сказали: " Счастье то какое, именно об этом мечтали всю жизнь!" А где были учителя,родители,государственные службы? Ведь у нас государство за то,чтобы школьницы и студентки рожали? Почему же не поддержали в трудную минуту? Комменты на амике строчить-ума большого не надо. Но в реальной жизни не нашлось никого помочь этой девочке: ни делом,ни советом. Раз она сотворила такое..

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:43 11-10-2025

Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об...
Потому что из каждого утюга кричат "Рожай", но по факту это пустые лозунги ни чем не подкрепление. Потому что у школьников больше нет уроков о половой грамотности, но зато есть уроки о важном и традиционных семейных ценностях. Потому что на прошлой неделе в рязанском детсаду проводили День беременных о том, как "материнство меняет жизнь". Потому что родители ничему не научили дочь и не объяснили про тычинки-пестики. Потому что в нашем обществе легче убить младенца чем отдать анонимно на усыновление, тут скажем спасибо старшей Мизулиной.
Вариантов хоть отбавляй

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:28 11-10-2025

Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Тоже думаю примерно так. Подросток сам еще ребенок, в лютом стрессе натворила беды. Не нашлось того кто бы поддержал.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:11 12-10-2025

Гость (20:17:28 11-10-2025) Тоже думаю примерно так. Подросток сам еще ребенок, в лютом ...
Подросток, ребенок... Вы бы в возрастной периодизации немного разобрались, а потом бы тут кривлялись, всех обвиняя.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:45 12-10-2025

Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Вот вы о чем вообще... Ребенок. Сами вы ребенок, глупый и незрелый. И другим уже не станете. И нечего лезть в обсуждение таких вещей. Идите в песочнице куличики ляпайте.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:46 12-10-2025

Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Опять учителя виноваты! Ты совсем с бошкой не дружишь или только по выходным?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:49 13-10-2025

Гость (18:06:43 11-10-2025) Вы вообще о чем? 17 лет-она сама ребенок,школьница. Вы бы об... Ноги раздвигать она научилась, значит должна и ответственность за это нести полную.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:55 11-10-2025

Похоже, она не знала, что пуповину надо перевязывать. Просто обрезала, а ребенок умер от потери крови. Многие ли из нас в 17 лет в курсе, что делать с пуповиной? Ну, может сельские жители, которые выращивают коз, овец, коров в курсе, как рождаются маленькие. Городские точно нет.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:55 13-10-2025

Гость (20:17:55 11-10-2025) Похоже, она не знала, что пуповину надо перевязывать. Просто...
читать умеем? младенца она зарезала! какая потеря крови из пуповины? (рука-лицо)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:21 12-10-2025

тварь проклятая она, и как тут еще называют ЭТО исчадие девушкой? Если она занималась сексом и была беременна - она ЖЕНЩИНА

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:03 12-10-2025

Как всегда, яжмамки кудахчут про ребенка, про то, что не осознавла, не понимала, не предполагала! Да все она понимала. А чем больше вы будете кудахтать, тем чаще подобное будет происходить. И вы в этом будете виноваты. Вы портите детей. Вы калечите их жизни!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров