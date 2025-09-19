Бастрыкин заинтересовался рассыпающимся фасадом "культурного наследия" в Барнауле
19 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Жители Барнаула сообщили в соцсетях о разрушении фасада дома № 21 на проспекте Строителей, где на первом этаже расположена детская библиотека.
Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. По словам горожан, элементы фасада давно осыпаются и падают на тротуар, создавая угрозу для прохожих.
Несмотря на неоднократные обращения жильцов с просьбами о капитальном ремонте, ситуация остается без изменений. Опасения усиливает тот факт, что в доме находится учреждение, которое ежедневно посещают дети.
После публикаций в Сети на проблему обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству СУ СКР по Алтайскому краю провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Ведомство подчеркнуло, что ход проверки находится на контроле центрального аппарата.
11:22:45 19-09-2025
Всегда думала, что следственный комитет совсем другими делами занимается.
11:23:25 19-09-2025
Как вот это работает , городские и краевые власти этот фасад не заинтересовал, а его заинтернсовал
11:57:27 19-09-2025
Почему без бастрыкина на местах нельзя подобные вопросы решать?