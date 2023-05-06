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Байкеры в Барнауле открыли мотосезон

Празднование проводят на пляже "Водный мир"

06 мая 2023, 18:12, ИА Амител

Кадр из видео: "Вечерний Барнаул"
Кадр из видео: "Вечерний Барнаул"

Байкеры Барнаула 6 мая открыли мотосезон, сообщает "Вечерний Барнаул".

Днём мотоциклисты устроили пробег по улицам города, а в 18:00 на пляже "Водный мир" началась праздничная программа – с дрифтом, гонками, шоу на батутах, стендапом, конкурсами и розыгрышами.

Также в программе вечера – концерт исполнителя и ветерана боевых действий Константина Гирша.

Завершится всё песнями под гитару у костра, салютом и пиротехническим шоу.

Комментарии 2

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Гость

20:41:13 06-05-2023

Лечу на мотоцикле хонда * Изъять себя из генофонда

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Гость

11:50:16 07-05-2023

Песнями под гитару у костра? Эти недоделки на своих перделках Барнулу спать не давали как минимум до двух ночи.

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