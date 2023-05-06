Байкеры в Барнауле открыли мотосезон
Празднование проводят на пляже "Водный мир"
06 мая 2023, 18:12, ИА Амител
Кадр из видео: "Вечерний Барнаул"
Байкеры Барнаула 6 мая открыли мотосезон, сообщает "Вечерний Барнаул".
Днём мотоциклисты устроили пробег по улицам города, а в 18:00 на пляже "Водный мир" началась праздничная программа – с дрифтом, гонками, шоу на батутах, стендапом, конкурсами и розыгрышами.
Также в программе вечера – концерт исполнителя и ветерана боевых действий Константина Гирша.
Завершится всё песнями под гитару у костра, салютом и пиротехническим шоу.
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