Байкеры в Барнауле открыли мотосезон

Празднование проводят на пляже "Водный мир"

06 мая 2023, 18:12, ИА Амител

Кадр из видео: "Вечерний Барнаул"

Байкеры Барнаула 6 мая открыли мотосезон, сообщает "Вечерний Барнаул".

Днём мотоциклисты устроили пробег по улицам города, а в 18:00 на пляже "Водный мир" началась праздничная программа – с дрифтом, гонками, шоу на батутах, стендапом, конкурсами и розыгрышами.

Также в программе вечера – концерт исполнителя и ветерана боевых действий Константина Гирша.

Завершится всё песнями под гитару у костра, салютом и пиротехническим шоу.