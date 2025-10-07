Baza: более тысячи россиян ежегодно лишают инвалидности по диабету при достижении 18 лет

Многие автоматически теряют этот статус

07 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Болезнь / Фото: из архива Amic.ru

В России назрела острая проблема с продлением инвалидности для молодых людей с диабетом первого типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После достижения 18 лет многие автоматически лишаются этого статуса из-за действующего порядка медико-социальной экспертизы. По данным Минтруда, ежегодно речь идет более чем о тысяче человек.

Статистика показывает, что ситуация лишь ухудшается. Так, в 2023 году в Тамбовской и Брянской областях ни одному подростку с диабетом инвалидность не продлили. В Костромской области показатель отказов достиг 90%, в Кировской – 86,7%, в Калужской и на Камчатке – около 75%. В том же году бюро МСЭ провели контрольные проверки по 1304 случаям, и в 82,2% отказ был подтвержден.

По словам главы общественной организации "Диамапы" Гузели Щаниной, главная причина в подходе самих экспертиз. Врачи смотрят исключительно на физические осложнения – поражения почек, глаз, сосудов. Если степень этих осложнений не превышает 40%, инвалидность снимают. При этом в расчет не берутся социальные, психологические и экономические факторы, которые напрямую влияют на жизнь людей с диабетом.