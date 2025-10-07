Baza: более тысячи россиян ежегодно лишают инвалидности по диабету при достижении 18 лет
07 октября 2025, 14:45, ИА Амител
В России назрела острая проблема с продлением инвалидности для молодых людей с диабетом первого типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После достижения 18 лет многие автоматически лишаются этого статуса из-за действующего порядка медико-социальной экспертизы. По данным Минтруда, ежегодно речь идет более чем о тысяче человек.
Статистика показывает, что ситуация лишь ухудшается. Так, в 2023 году в Тамбовской и Брянской областях ни одному подростку с диабетом инвалидность не продлили. В Костромской области показатель отказов достиг 90%, в Кировской – 86,7%, в Калужской и на Камчатке – около 75%. В том же году бюро МСЭ провели контрольные проверки по 1304 случаям, и в 82,2% отказ был подтвержден.
По словам главы общественной организации "Диамапы" Гузели Щаниной, главная причина в подходе самих экспертиз. Врачи смотрят исключительно на физические осложнения – поражения почек, глаз, сосудов. Если степень этих осложнений не превышает 40%, инвалидность снимают. При этом в расчет не берутся социальные, психологические и экономические факторы, которые напрямую влияют на жизнь людей с диабетом.
15:06:10 07-10-2025
>>При этом в расчет не берутся социальные, психологические и экономические факторы, которые напрямую влияют на жизнь людей с диабетом -- А на жизнь людей с другими хроническими заболеваниями они никак не влияют, эти факторы? И молодой человек в 18 лет. если нет осложнений, мешающих жизни, учебе, работе, хочет считать себя инвалидом?
15:14:56 07-10-2025
Да разве у нас пойдут навстречу людям?Даже пусть по сути и инвалидам?У нас только в телевизоре да на языке забота о человеке.
15:31:44 07-10-2025
это огромная проблема, и касается она не только диабетиков, и не только по достижении 18 лет.
12:53:23 08-10-2025
На простых смертных денег не хватает.