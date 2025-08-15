Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа на Аляске
Российский и американский лидеры встретятся 15 августа в 22:00 по московскому времени
15 августа 2025, 11:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Анкоридже 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как уточняет информационное агентство, это следует из графика американского лидера, который распространила пресс-служба Белого дома. Согласно документу, в 17:45 по местному времени (04:45 субботы по Москве) Трамп вылетит из Анкориджа в Вашингтон.
Напомним, саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.
Отметим, что в США уже прибыли журналисты кремлевского пула, а также представители делегации РФ, среди которых глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.
11:34:38 15-08-2025
Мединского не взяли?
11:40:44 15-08-2025
Гость (11:34:38 15-08-2025) Мединского не взяли?... Вот это упущение. Самого знатного спеца переговоры переговаривать. Мастера слова и знатока истории. Айяйяй
12:19:51 15-08-2025
Гость (11:34:38 15-08-2025) Мединского не взяли?... Не
Он походу в отпуск поехал ,на родину?
13:04:45 15-08-2025
Гость (11:34:38 15-08-2025) Мединского не взяли?... А он там зачем? Это встреча тех, уполномочен принимать решения. А Мединский это переговорщик. У него другая специальность.