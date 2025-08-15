Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа на Аляске

Российский и американский лидеры встретятся 15 августа в 22:00 по московскому времени

15 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Анкоридже 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как уточняет информационное агентство, это следует из графика американского лидера, который распространила пресс-служба Белого дома. Согласно документу, в 17:45 по местному времени (04:45 субботы по Москве) Трамп вылетит из Анкориджа в Вашингтон.

Напомним, саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.

Отметим, что в США уже прибыли журналисты кремлевского пула, а также представители делегации РФ, среди которых глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.