Дизельное топливо выросло в цене на 0,2%

13 ноября 2025, 07:36, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России средняя розничная цена бензина снизилась впервые с весны прошлого года. Горючее подешевело на 0,2%, или на 13 копеек – до 65,34 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Снижение стоимости топлива зафиксировали в период с 5 по 10 ноября. В последний раз бензин дешевел на неделе с 4 по 11 марта 2024 года. Дизельное топливо при этом стало дороже на 0,2%, или на 15 копеек. Цена поднялась до 74,56 рубля за литр.

Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел на 0,19% – до 62,25 рубля за литр. Литр АИ-95 можно купить за 67,34 рубля – на 0,21% дешевле. Литр АИ-98 в среднем подорожал до 87,9 рубля – на 0,24%.

За указанный период цены на топливо упали в 36 регионах страны, сильнее всего – в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. В 29 субъектах России его стоимость выросла. Больше всего горючее подорожало в Забайкальском крае – на 0,9%.

Напомним, в Алтайском крае бензин за год подорожал на 12%. Только за сентябрь топливо выросло в цене более чем на 2%. По данным Алтайкрайстата, средняя стоимость литра АИ-92 по региону составила 57,69 рубля, АИ-95 – 61,13 рубля, а дизельного топлива – 72,56 рубля.