Бензин на российских заправках впервые подешевел с марта 2024 года
Дизельное топливо выросло в цене на 0,2%
13 ноября 2025, 07:36, ИА Амител
В России средняя розничная цена бензина снизилась впервые с весны прошлого года. Горючее подешевело на 0,2%, или на 13 копеек – до 65,34 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Снижение стоимости топлива зафиксировали в период с 5 по 10 ноября. В последний раз бензин дешевел на неделе с 4 по 11 марта 2024 года. Дизельное топливо при этом стало дороже на 0,2%, или на 15 копеек. Цена поднялась до 74,56 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел на 0,19% – до 62,25 рубля за литр. Литр АИ-95 можно купить за 67,34 рубля – на 0,21% дешевле. Литр АИ-98 в среднем подорожал до 87,9 рубля – на 0,24%.
За указанный период цены на топливо упали в 36 регионах страны, сильнее всего – в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. В 29 субъектах России его стоимость выросла. Больше всего горючее подорожало в Забайкальском крае – на 0,9%.
Напомним, в Алтайском крае бензин за год подорожал на 12%. Только за сентябрь топливо выросло в цене более чем на 2%. По данным Алтайкрайстата, средняя стоимость литра АИ-92 по региону составила 57,69 рубля, АИ-95 – 61,13 рубля, а дизельного топлива – 72,56 рубля.
07:46:10 13-11-2025
на 0,2%, или на 13 копеек ---- может не надо так уж глумится
08:30:44 13-11-2025
Гость (07:46:10 13-11-2025) на 0,2%, или на 13 копеек ---- может не надо так уж глумится... Пропаганда гласит - копейка рубль бережет.
07:47:22 13-11-2025
Где он подешевел? В прошлую субботу на Роснефте заправлялся по 57.00. Сегодня 57.70. Или это "отрицательная динамика"?
09:26:51 13-11-2025
Гость (07:47:22 13-11-2025) Где он подешевел? В прошлую субботу на Роснефте заправлялся ... На завгаре, был 75р 95-й (урино) Стал 70 вот оно в статистике и отразилось.
09:32:59 13-11-2025
Гость (09:26:51 13-11-2025) На завгаре, был 75р 95-й (урино) Стал 70 вот оно в статистик... Зачем вы заправляетесь у Загарина за такие деньги? На РН дешевле. Сам заправлялся в завгаре когда цена бензина была ниже чем на РН, а за наличку еще и скидку делали. А сейчас не вижу смысла.
10:00:51 13-11-2025
Гость (09:32:59 13-11-2025) Зачем вы заправляетесь у Загарина за такие деньги? На РН деш... Я их стараюсь объезжать по другой полосе.
Но в статистике они отражаются
07:57:58 13-11-2025
На газпром. заправке позавчера 92-й утром 58.66, вечером 59.01, а вчера утром 59.36.
Это вообще-то инфляция за сутки ~1,2%, а в годовом выражении 435% получается. И где тут снижение?
09:45:14 13-11-2025
Гость (07:57:58 13-11-2025) На газпром. заправке позавчера 92-й утром 58.66, вечером 59.... Снижение только в заголовке
09:56:02 13-11-2025
Гость (07:57:58 13-11-2025) На газпром. заправке позавчера 92-й утром 58.66, вечером 59.... Сейчас по приложению посмотрел Газпромнефть за год на 11% подорожал, это же немного
10:23:24 13-11-2025
гость (09:56:02 13-11-2025) Сейчас по приложению посмотрел Газпромнефть за год на 11% по... Не много говоришь? Индексация пенсии, хоть умри, будет 7,6%, это почти в два раза меньше от проклятого бензина, от которого пляшут все цены на все.
13:10:11 13-11-2025
гость (09:56:02 13-11-2025) Сейчас по приложению посмотрел Газпромнефть за год на 11% по... Сейчас по русскому радио в новостях - из расчета инфляции исключили авиабилеты, так как за год они подорожали на 30%, и их убрали, чтоб не портить статистику))