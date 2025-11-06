Бензин в Алтайском крае за год подорожал на 12%
Только за сентябрь топливо выросло в цене более чем на 2%
06 ноября 2025, 16:25, ИА Амител
В Алтайском крае бензин за сентябрь подорожал более чем на 2%, сообщает "Алтайкрайстат". При этом рост цен на дизельное топливо оказался незначительным – около 0,3%.
По данным ведомства, в сентябре средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 57,69 рубля, АИ-95 – 61,13 рубля, дизельного топлива – 72,56 рубля.
Самые высокие цены зафиксированы в Бийске: литр АИ-92 стоил 59,71 рубля, АИ-95 – 63,78 рубля, дизель – 75,08 рубля. Самое доступное топливо – в Барнауле, где цены ниже примерно на четыре рубля за литр, что делает город самым дешевым в регионе для автомобилистов.
В сравнении с августом бензин в Алтайском крае подорожал почти на 3%, а по отношению к сентябрю прошлого года рост составил около 12%, отмечает статистическое управление.
Ранее сообщалось, что в Барнауле сеть автозаправочных станций "ТрансСиб" ограничила свободную продажу бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Соответствующее объявление заметили на АЗС по улице Малахова. Причиной стало отсутствие новых поставок бензина.
Напомним, ранее перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95 наблюдались в Бийске. Тогда местные власти объяснили ситуацию тем, что запасы уменьшились из-за высокого спроса. Через некоторое время на бийских АЗС появилось топливо. Также в соцсетях распространилась информация о том, что отпуск топлива начали ограничивать в Рубцовске.
Отметим, что 9 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации с бензином. Глава региона подчеркнул, что социальные и экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме и работают в обычном режиме. Также он отметил, что краевое правительство ведет рабочие переговоры с крупными поставщиками топлива, чтобы урегулировать ситуацию в максимально короткие сроки.
