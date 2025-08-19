Берег обрушился в реку на Алтае и запустил "цунами"
Рыбаки еле успели отплыть
19 августа 2025, 13:35, ИА Амител
В Калманском районе обвалился берег реки и на воде появилась мощная волна. Видео опубликовал "Типичный Бийск".
«Волна, волна!» – кричат очевидцы, в этот момент рыбаки еле успевают отплыть.
13:47:30 19-08-2025
Плохой сигнал для любителей строить дома на берегу Оби.
18:04:10 19-08-2025
Берег рушится (13:47:30 19-08-2025) Плохой сигнал для любителей строить дома на берегу Оби.... А не Оби норм, строить?
14:03:05 19-08-2025
Что дальше было? Почему видео обрывается?
15:01:01 19-08-2025
Гость (14:03:05 19-08-2025) Что дальше было? Почему видео обрывается?... знамо дело, волной унесло
18:46:35 19-08-2025
Возле Калистратихи?
18:53:47 19-08-2025
Обь не имеет постоянного русла, а вы строите небоскребы с колесами на берегу. Уровень реки по весне может дойти до Старого Базара в Барнауле.
22:11:22 19-08-2025
Гость (18:53:47 19-08-2025) Обь не имеет постоянного русла, а вы строите небоскребы с ко... ты че подсказываешь? пусть строят!
23:17:20 19-08-2025
Гость (22:11:22 19-08-2025) ты че подсказываешь? пусть строят!... Да им пофиг строят, ну упадет, скажут чет не подумали, вон как этот Плохой сигнал в первом комменте)))