Жителей региона предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета

29 июля 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник. В юго-западных районах региона объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава Ленобласти также предупредил жителей о возможности частичного понижения сигнала мобильного интернета.

По данным губернатора региона, пострадавших и разрушений нет.

Как уточняет Telegram-канал Shot, очевидцы, звук пролета беспилотника местные жители услышали после 03:00 часов. После прогремело минимум два громких взрыва, а в небе появилась яркая вспышка.

Напомним, в ночь на 29 июля беспилотники ВСУ также атаковали Ростовскую область и Донецкую Народную Республику. В результате налета в обоих регионах вспыхнули пожары. Более 150 тысяч абонентов остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.