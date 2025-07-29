Официальной информации о пострадавших пока нет

29 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 29 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область и Донецкую Народную Республику. В результате налета в обоих регионах вспыхнули пожары. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей Донецка, взрывы начали греметь после 23:00 часов. Больше всего их услышали в Куйбышевском районе, где после произошел сильный пожар. Кроме того, один из беспилотников влетел в многоквартирный жилой дом в Киевском районе.

Предварительно, в результате атаки была повреждена электроподстанция — более 150 тысяч абонентов остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Информации о пострадавших пока нет.

ВСУ также атаковали Ростовскую область — о взрывах в небе рассказали жители Сальска, Волгодонска и Миллерово. Предварительно, системы ПВО уже сбили несколько воздушных целей.

По данным Telegram-канала, в Сальске взрывы начали греметь после 02:00 часов. Всего было слышно около пяти-семи громких хлопков. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе местной станции. Официальной информации о последствиях атаки еще не поступало.