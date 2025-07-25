Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет
25 июля 2025, 07:25, ИА Амител
В Краснодарском крае и Ростовской области прогремела серия взрывов. Со слов очевидцев, системы ПВО срабатывают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, не менее семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области. О громких звуках также информируют жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что в небе слышны звуки пролетающих беспилотников.
Как рассказали Shot жители Краснодарского края, взрывы услышали в южной части Славянска-на-Кубани. От громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Также в небе были видны вспышки. Кроме того, о взрывах сообщили в городах Кореновск и Тимашевск.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
07:50:49 25-07-2025
Там наверно глушилок нет ?
08:00:54 25-07-2025
Гость (07:50:49 25-07-2025) Там наверно глушилок нет ?... Над головой сегодня ночью 5 пролетели душа в пятки ушла
11:37:20 25-07-2025
Гость (08:00:54 25-07-2025) Над головой сегодня ночью 5 пролетели душа в пятки ушла ... То есть ты живешь ТАМ, а пишешь на новостном ресурсе города, который даже не знаешь где находится? Что за чушь! Главное, зачем?
08:24:04 25-07-2025
Над головой во сне летали?
12:52:10 25-07-2025
Живу в Новороссийске. Родилась и жила до переезда в Барнауле. Там же остались родные, один сын. Каждый день читаю новости Амитела. В чем вопрос? Клсментарий выше - не мой. Но не понятна претензия?