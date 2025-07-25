НОВОСТИПроисшествия

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет

25 июля 2025, 07:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае и Ростовской области прогремела серия взрывов. Со слов очевидцев, системы ПВО срабатывают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, не менее семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области. О громких звуках также информируют жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что в небе слышны звуки пролетающих беспилотников.

Как рассказали Shot жители Краснодарского края, взрывы услышали в южной части Славянска-на-Кубани. От громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Также в небе были видны вспышки. Кроме того, о взрывах сообщили в городах Кореновск и Тимашевск.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Avatar Picture
Гость

07:50:49 25-07-2025

Там наверно глушилок нет ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:54 25-07-2025

Гость (07:50:49 25-07-2025) Там наверно глушилок нет ?... Над головой сегодня ночью 5 пролетели душа в пятки ушла

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:20 25-07-2025

Гость (08:00:54 25-07-2025) Над головой сегодня ночью 5 пролетели душа в пятки ушла ... То есть ты живешь ТАМ, а пишешь на новостном ресурсе города, который даже не знаешь где находится? Что за чушь! Главное, зачем?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:04 25-07-2025

Над головой во сне летали?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:10 25-07-2025

Живу в Новороссийске. Родилась и жила до переезда в Барнауле. Там же остались родные, один сын. Каждый день читаю новости Амитела. В чем вопрос? Клсментарий выше - не мой. Но не понятна претензия?

  -2 Нравится
Ответить
