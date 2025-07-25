Информации о пострадавших и разрушениях пока нет

25 июля 2025, 07:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае и Ростовской области прогремела серия взрывов. Со слов очевидцев, системы ПВО срабатывают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, не менее семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области. О громких звуках также информируют жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Они утверждают, что в небе слышны звуки пролетающих беспилотников.

Как рассказали Shot жители Краснодарского края, взрывы услышали в южной части Славянска-на-Кубани. От громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. Также в небе были видны вспышки. Кроме того, о взрывах сообщили в городах Кореновск и Тимашевск.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.