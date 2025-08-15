НОВОСТИПроисшествия

Беспилотники ВСУ атаковали Курскую область ночью 15 августа. Есть погибшие

В результате налета пострадали десять человек

15 августа 2025, 08:05, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
В ночь на 15 августа украинские дроны атаковали Курскую область. Один из беспилотников ударил по многоэтажному дому в столице региона. Погибла 45-летняя женщина. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

В многоэтажке, которую атаковал БПЛА, вспыхнул пожар. Огнем охвачены четыре верхних этажа. Кроме того, взрывной волной в соседних домах и школе выбило окна.

По данным главы региона, в ходе происшествия пострадали десять человек. Среди них 15-летний ребенок.

«Сейчас на месте работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют огонь. Утром будет проведен подомовой обход. Комиссия зафиксирует все повреждения. Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», – заявил Хинштейн.

Также губернатор Курской области добавил, что пострадавшие получат компенсацию за частичную и полную потерю имущества.

Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии

Avatar Picture
Элен без ребят

08:29:56 15-08-2025

ну как так- то, а? у них там не блокируют мобильную связь что ли?

  5
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:45 15-08-2025

Элен без ребят (08:29:56 15-08-2025) ну как так- то, а? у них там не блокируют мобильную связь чт... На "эленах" держится Вертикаль власти.

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:14 15-08-2025

Наверное провоцируют на орешник с большими жертвами, чтобы Трампу показать, как плохо, что он хочет помириться

  -2
Ответить
