РБК: центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и взрывы

Над городом большое количество беспилотников

14 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Об этом сообщает РБК.

По словам корреспондента издания, над городом большое количество беспилотников.

Утром 14 августа город уже подвергался атаке беспилотников. Как сообщает Telegram-канал Baza, частным и федеральным учреждениям рекомендовали перевести работников на удаленку, все уличные мероприятия отменены, веранды закрыты.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции заявил, что с утра по зданию правительства ведется "максимальный огонь". При этом он подчеркнул, что в Белгороде нет военных, а ВСУ пытаются нанести удары по центрам управления гражданской власти.