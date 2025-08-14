НОВОСТИПроисшествия

РБК: центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и взрывы

Над городом большое количество беспилотников

14 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Центр Белгорода оцеплен военными, слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Об этом сообщает РБК

По словам корреспондента издания, над городом большое количество беспилотников.

Утром 14 августа город уже подвергался атаке беспилотников. Как сообщает Telegram-канал Baza, частным и федеральным учреждениям рекомендовали перевести работников на удаленку, все уличные мероприятия отменены, веранды закрыты. 

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время пресс-конференции заявил, что с утра по зданию правительства ведется "максимальный огонь". При этом он подчеркнул, что в Белгороде нет военных, а ВСУ пытаются нанести удары по центрам управления гражданской власти.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:49:25 14-08-2025

такс. что происходит? где росгвардия и народный фронт и прочее такое

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:20 14-08-2025

Зеля же обещал сорвать саммит, вот старается, устраивает провокации

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:31 15-08-2025

почему еще не прилетел орешник в центр Киева?

  0 Нравится
Ответить
