Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область

На месте падения обломков дрона вспыхнул пожар

06 августа 2025, 08:05, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Дроны ВСУ атакуют Ростовскую область вторую ночь подряд. Силы ПВО уже сбили над регионом несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, пять-семь громких взрывов раздались в районе станицы Тацинской около 01:00 часов по местному времени. До этого, как утверждают очевидцы, был слышен характерный звук пролета БПЛА.

Кроме того, по данным Telegram-канала, после падения обломков беспилотника в одном из районов станицы вспыхнул пожар. По предварительным данным, загорелось дерево. 

О взрывах также сообщают жители Каменска-Шахтинского.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, 5 августа в результате атаки украинских БПЛА на подстанции в Миллеровском районе Ростовской области вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 500 кв. метров. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Комментарии 6

Гость

08:13:27 06-08-2025

Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют --- а российские?

Гость

08:43:00 06-08-2025

Кто виноват ?

Гость

09:11:31 06-08-2025

Гость (08:43:00 06-08-2025) Кто виноват ?... Что делать?

Гость

11:43:28 06-08-2025

Гость (09:11:31 06-08-2025) Что делать?...
И года же это все кончится?

гость

09:17:26 06-08-2025

Гость (08:43:00 06-08-2025) Кто виноват ?... обломки

Гость

09:12:02 06-08-2025

Просто бизнес, ничего личного.

