Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область
На месте падения обломков дрона вспыхнул пожар
06 августа 2025, 08:05, ИА Амител
Дроны ВСУ атакуют Ростовскую область вторую ночь подряд. Силы ПВО уже сбили над регионом несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.
Со слов местных жителей, пять-семь громких взрывов раздались в районе станицы Тацинской около 01:00 часов по местному времени. До этого, как утверждают очевидцы, был слышен характерный звук пролета БПЛА.
Кроме того, по данным Telegram-канала, после падения обломков беспилотника в одном из районов станицы вспыхнул пожар. По предварительным данным, загорелось дерево.
О взрывах также сообщают жители Каменска-Шахтинского.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, 5 августа в результате атаки украинских БПЛА на подстанции в Миллеровском районе Ростовской области вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 500 кв. метров. Пострадавших в ходе происшествия нет.
08:13:27 06-08-2025
Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют --- а российские?
08:43:00 06-08-2025
Кто виноват ?
09:11:31 06-08-2025
Гость (08:43:00 06-08-2025) Кто виноват ?... Что делать?
11:43:28 06-08-2025
Гость (09:11:31 06-08-2025) Что делать?...
И года же это все кончится?
09:17:26 06-08-2025
Гость (08:43:00 06-08-2025) Кто виноват ?... обломки
09:12:02 06-08-2025
Просто бизнес, ничего личного.