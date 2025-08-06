На месте падения обломков дрона вспыхнул пожар

06 августа 2025, 08:05, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Дроны ВСУ атакуют Ростовскую область вторую ночь подряд. Силы ПВО уже сбили над регионом несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, пять-семь громких взрывов раздались в районе станицы Тацинской около 01:00 часов по местному времени. До этого, как утверждают очевидцы, был слышен характерный звук пролета БПЛА.

Кроме того, по данным Telegram-канала, после падения обломков беспилотника в одном из районов станицы вспыхнул пожар. По предварительным данным, загорелось дерево.

О взрывах также сообщают жители Каменска-Шахтинского.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, 5 августа в результате атаки украинских БПЛА на подстанции в Миллеровском районе Ростовской области вспыхнул пожар. Огонь потушили на площади 500 кв. метров. Пострадавших в ходе происшествия нет.