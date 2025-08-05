Возгорание потушили на площади 500 кв. метров

05 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Ростовской области военные отразили массированную атаку украинских беспилотников. В результате налета на подстанции в Миллеровском районе вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в хуторе Верхнеталовка. Огонь удалось потушить на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что из-за атаки беспилотников у части жителей города Миллерово пропало электричество. Как заявляли представители компании "Донэнерго", произошло "технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации".

По данным Минобороны, с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа (по московскому времени) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией региона.

Напомним, в ночь на 4 августа серия взрывов прогремела над Воронежской и Волгоградской областями. Со слов жителей Воронежа, вспышки от взрывов в небе видны были в северной части города. Серию из пяти-семи взрывов также услышали жители Михайловки и Фролово в Волгоградской области. Они утверждали, что дроны летели низко.