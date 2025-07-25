По словам экспертов, с начала года цены на топливо уже выросли, но это не предел

25 июля 2025, 10:20, Антон Дегтярев

Автомобильная заправка / Фото: unsplash.com

Оптовые и розничные цены на бензин могут вырасти в августе 2025 года. Последние два месяца биржевые цены на топливо поднимаются вверх, и стабилизировать их может продление запрета на экспорт бензина, которое правительство России ввело в начале 2025 года. Об этом amic.ru рассказал вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

"Тенденции к снижению я не вижу"

По словам Матвейко, с начала года розничные цены на бензин выросли примерно на 8,5–9% и сейчас рост продолжается. Основные причины этого – сезонный фактор, рост акцизов, тарифов естественных монополий и биржевых цен, подчеркнул Матвейко.

«Сложно прогнозировать уровень цены. Сейчас цены растут и тенденции к снижению я не вижу. Как они будут расти, спрогнозировать сложно. Правительство может как запретить экспорт нефтепродуктов, так и разрешить. Это основной инструмент, и цена в большей степени зависит от этого. В Минэнерго работает команда профессионалов и если в ближайшее время они примут своевременное и правильное решение, то, надеюсь, рост оптовых и биржевых цен должен остановиться. Сегодня на биржевых торгах мы видим максимально высокие цены на бензин за всю историю торгов. Но если топливо поедет на экспорт, будет не самая лучшая ситуация, так как не станет достаточного объема предложений, из-за чего биржевые цены вырастут еще», – пояснил Матвейко.

Справка: Российское правительство в начале 2025 года ввело запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. Ограничение не распространяется на поставки, которые осуществляют непосредственные производители нефтепродуктов. Такое решение было принято для стабилизации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина. При этом ТАСС пишет, что власти готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа 2025 года на два-три месяца. Юрий Матвейко/ Фото: amic.ru

"Влияние внешних факторов"

Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова в разговоре с "Газетой.ru" также отметила, что в августе 2025 года стоимость литра АИ-95 вырастет на 4,2 рубля по сравнению с началом года и достигнет 60,2 рубля. Это на 10,2% больше по сравнению с августом 2024 года, пояснила она. Также стоимость АИ-92 поднимется на 9,5% (рост составит 3,1 рубля) по сравнению с началом 2025 года, то есть до 55,1 рубля, убеждена Казова.

«Рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов. Наблюдается увеличение спроса на нефть примерно на 150 тысяч баррелей в сутки, сокращение НПЗ, расхождение цен на сырую нефть и нефтепродукты. Другой фактор – волатильность валютных курсов. Внутренние факторы также участвуют в архитектуре цен. Повышение акцизов на 14% оказало непосредственное влияние на рост розничных цен на топливо», – объяснила ситуацию Казова.

Среди внутренних факторов эксперт назвала инфляцию, рост биржевых цен на топливо в июне-июле 2025 года, а также ежегодный сезонный спрос, связанный с периодом отпусков и сельхозработами.

Ранее "Интерфаксу" в Минэнерго РФ отметили, что текущая ситуация на рынке топлива остается стабильной, запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам, а бесперебойное снабжение внутреннего рынка полностью обеспечено. Рост цен в ведомстве объяснили "сезонным увеличением спроса, включая активность автомобилистов и туристические поездки в период летних отпусков". Там добавили, что ситуация с дизельным топливом уже стабилизировалась, и его цена "не демонстрирует значительных колебаний". Дефицита поставок дизельного топлива для сельхозпроизводителей также не ожидается, подчеркнули в Минэнерго РФ.

Напомним, что в Алтайском крае за год цены на бензин выросли на 10,7%. Бензин АИ-92 стал стоить дороже на 10,44%, АИ-95 – на 10,68%, АИ-98 и далее – на 18,77%, а дизельное топливо – на 9,35%. За июнь 2025 года цены на дизельное топливо повысились на 0,3%, а на бензин в среднем – на 0,7%. Самое сильное подорожание (на 0,74%) было на бензин марки АИ-95. АИ-92 стал стоить на 0,63% больше, а АИ-98 и выше – на 0,48%.