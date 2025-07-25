Цены на бензин могут еще сильнее повыситься во второй половине 2025 года
По словам экспертов, с начала года цены на топливо уже выросли, но это не предел
25 июля 2025, 10:20, Антон Дегтярев
Оптовые и розничные цены на бензин могут вырасти в августе 2025 года. Последние два месяца биржевые цены на топливо поднимаются вверх, и стабилизировать их может продление запрета на экспорт бензина, которое правительство России ввело в начале 2025 года. Об этом amic.ru рассказал вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.
"Тенденции к снижению я не вижу"
По словам Матвейко, с начала года розничные цены на бензин выросли примерно на 8,5–9% и сейчас рост продолжается. Основные причины этого – сезонный фактор, рост акцизов, тарифов естественных монополий и биржевых цен, подчеркнул Матвейко.
«Сложно прогнозировать уровень цены. Сейчас цены растут и тенденции к снижению я не вижу. Как они будут расти, спрогнозировать сложно. Правительство может как запретить экспорт нефтепродуктов, так и разрешить. Это основной инструмент, и цена в большей степени зависит от этого. В Минэнерго работает команда профессионалов и если в ближайшее время они примут своевременное и правильное решение, то, надеюсь, рост оптовых и биржевых цен должен остановиться. Сегодня на биржевых торгах мы видим максимально высокие цены на бензин за всю историю торгов. Но если топливо поедет на экспорт, будет не самая лучшая ситуация, так как не станет достаточного объема предложений, из-за чего биржевые цены вырастут еще», – пояснил Матвейко.
Справка: Российское правительство в начале 2025 года ввело запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. Ограничение не распространяется на поставки, которые осуществляют непосредственные производители нефтепродуктов. Такое решение было принято для стабилизации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина. При этом ТАСС пишет, что власти готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа 2025 года на два-три месяца.
"Влияние внешних факторов"
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова в разговоре с "Газетой.ru" также отметила, что в августе 2025 года стоимость литра АИ-95 вырастет на 4,2 рубля по сравнению с началом года и достигнет 60,2 рубля. Это на 10,2% больше по сравнению с августом 2024 года, пояснила она. Также стоимость АИ-92 поднимется на 9,5% (рост составит 3,1 рубля) по сравнению с началом 2025 года, то есть до 55,1 рубля, убеждена Казова.
«Рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов. Наблюдается увеличение спроса на нефть примерно на 150 тысяч баррелей в сутки, сокращение НПЗ, расхождение цен на сырую нефть и нефтепродукты. Другой фактор – волатильность валютных курсов. Внутренние факторы также участвуют в архитектуре цен. Повышение акцизов на 14% оказало непосредственное влияние на рост розничных цен на топливо», – объяснила ситуацию Казова.
Среди внутренних факторов эксперт назвала инфляцию, рост биржевых цен на топливо в июне-июле 2025 года, а также ежегодный сезонный спрос, связанный с периодом отпусков и сельхозработами.
Ранее "Интерфаксу" в Минэнерго РФ отметили, что текущая ситуация на рынке топлива остается стабильной, запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам, а бесперебойное снабжение внутреннего рынка полностью обеспечено. Рост цен в ведомстве объяснили "сезонным увеличением спроса, включая активность автомобилистов и туристические поездки в период летних отпусков". Там добавили, что ситуация с дизельным топливом уже стабилизировалась, и его цена "не демонстрирует значительных колебаний". Дефицита поставок дизельного топлива для сельхозпроизводителей также не ожидается, подчеркнули в Минэнерго РФ.
Напомним, что в Алтайском крае за год цены на бензин выросли на 10,7%. Бензин АИ-92 стал стоить дороже на 10,44%, АИ-95 – на 10,68%, АИ-98 и далее – на 18,77%, а дизельное топливо – на 9,35%. За июнь 2025 года цены на дизельное топливо повысились на 0,3%, а на бензин в среднем – на 0,7%. Самое сильное подорожание (на 0,74%) было на бензин марки АИ-95. АИ-92 стал стоить на 0,63% больше, а АИ-98 и выше – на 0,48%.
10:25:46 25-07-2025
Кто-то смог это почитать без улыбки?
Особенно ситуацию на мировых рынках)))
10:26:39 25-07-2025
Ладно с этим ясно всё!
ЧТО С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ???
Дайте хоть какую-то информацию.
Ждать вообще нет?
10:41:51 25-07-2025
Скоро ослиную мочу будем покупать с такими ценами.
Ребята, хватит. Сколько можно...................
Не жизнь, а ежемалина, прости меня господи........
12:20:40 25-07-2025
Гость (10:41:51 25-07-2025) Скоро ослиную мочу будем покупать с такими ценами.Ребята... Чистая себестоимость производства бензина в России около 9 рублей.
11:07:27 25-07-2025
Враги народа и государства российского, окопавшихся в Москве, уничтожают экономику России
11:21:06 25-07-2025
Наши нефтепродукты в близком зарубежье дешевле, чем у нас. Понятно, нужна валюта-любая, но не до такой же степени обдирать свой народ!
11:23:39 25-07-2025
За 10 лет почти в 3 раза. 2015г. - 20 руб за 1 литр.
11:45:53 25-07-2025
Гость (11:23:39 25-07-2025) За 10 лет почти в 3 раза. 2015г. - 20 руб за 1 литр.... Поздравляю, вас, гражданин соврамши. По итогам 2015 года в России литр бензина АИ-92 продавался в среднем за 33,3 рубля, АИ-95 — за 36,13 рубля, а дизеля — за 34,9 рубля.
11:28:26 25-07-2025
Валюта нужна, любая, вот и продаем за бугры нефтепродукты в разы дешевле, чем своим.
11:37:58 25-07-2025
Гость (11:28:26 25-07-2025) Валюта нужна, любая, вот и продаем за бугры нефтепродукты в ... Свои - это та же нефть, только еще дешевле.
11:34:27 25-07-2025
Почему буржуи могут вводить ограничение цен на российскую нефть,
а правительство нефтедобывающей страны не может вводить ограничение цен на бензин для населения?
Почему страдает собственное население, хотя по логике должно страдать население других стран?
12:03:24 25-07-2025
ц (11:34:27 25-07-2025) Почему буржуи могут вводить ограничение цен на российскую не... Вы действительно не понимаете "почему" ?
13:44:02 25-07-2025
Гость (12:03:24 25-07-2025) Вы действительно не понимаете "почему" ?... Так надо?
11:44:37 25-07-2025
по настойчивым и горячим просьбам трудовых коллективов
12:06:35 25-07-2025
Подорожали ГСМ, есть повод повысить цены на ЖКХ, продукты и на многое что. Повысится инфляция, у ЦБ есть повод повысить ставку или оставить неизменной. Так и живём. Все проявляют озабоченность и заботу о народе.
15:15:46 25-07-2025
ВВП (12:06:35 25-07-2025) Подорожали ГСМ, есть повод повысить цены на ЖКХ, продукты и ... Повысится ставка ЦБ, не будет дешёвых кредитов, малый бизнес загнётся и будет поглащен структурами олигархов. Всё в выигрыше, бедные беднее, богатые богаче. При таких раскладах и лодку проще раскачивать и сокрушить Россию изнутри
13:42:09 25-07-2025
Бесконечность - не предел😂
14:33:04 25-07-2025
Это новые виллы яхты самолеты брюлики бентли
20:22:09 25-07-2025
Сталина на вас нет!!!