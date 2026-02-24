Бесплатный показ "Того самого Мюнхгаузена" пройдет в парке "Изумрудный" в Барнауле

24 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Парк "Изумрудный"

В визит-центре барнаульского парка "Изумрудный" 26 февраля пройдет бесплатный кинопоказ в рамках работы киноклуба. Зрителям покажут трагикомедию "Тот самый Мюнхгаузен" режиссера Марка Захарова.

Фильм рассказывает историю барона Мюнхгаузена, который хочет связать свою жизнь с Мартой. Однако венчание оказывается невозможным из-за наличия у него живой жены, с которой он формально состоит в браке уже двадцать лет. Марта мечтает, чтобы барон стал "как все", но Мюнхгаузен отказывается от этого. Герцог готов дать разрешение на брак лишь при условии, что барон письменно признает все свои рассказы вымыслом и согласится с тем, что он обычный человек.

Начало показа — в 17:40. Вход свободный, посетить сеанс могут все желающие.

