Автовладельцы считают ее дорогостоящей при минимальном наборе опций

25 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Автомобиль в мыслях / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Новая Lada Largus в комплектации "Комфорт" поступила в продажу по цене 1,8 миллиона рублей, однако автомобиль вызвал волну критики из-за бедного оснащения. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Как отмечают автолюбители, в машине отсутствуют климат-контроль, магнитола, регулировки руля и сидений, обивка и кнопки на руле. Вместо динамиков установлены поролоновые заглушки, а сборка салона выполнена с заметными дефектами. Приборная панель осталась без изменений по сравнению с предыдущими поколениями.

Среди немногих положительных характеристик выделяют наличие кондиционера, системы ABS и двух подушек безопасности. Эксперты и покупатели считают, что при заявленной цене автомобиль выглядит устаревшим и почти не оснащенным современными опциями.