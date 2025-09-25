"Без климат-контроля и магнитолы". Новая Lada Largus за 1,8 млн разочаровала россиян
Автовладельцы считают ее дорогостоящей при минимальном наборе опций
25 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Новая Lada Largus в комплектации "Комфорт" поступила в продажу по цене 1,8 миллиона рублей, однако автомобиль вызвал волну критики из-за бедного оснащения. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Как отмечают автолюбители, в машине отсутствуют климат-контроль, магнитола, регулировки руля и сидений, обивка и кнопки на руле. Вместо динамиков установлены поролоновые заглушки, а сборка салона выполнена с заметными дефектами. Приборная панель осталась без изменений по сравнению с предыдущими поколениями.
Среди немногих положительных характеристик выделяют наличие кондиционера, системы ABS и двух подушек безопасности. Эксперты и покупатели считают, что при заявленной цене автомобиль выглядит устаревшим и почти не оснащенным современными опциями.
Обивки нет? Ободраная что ль?
Иван (11:50:36 25-09-2025) Обивки нет? Ободраная что ль? ... Обивки на руле нет :-) Просто пластик
Ну так все правильно , Рено Ниссан уже несколько лет не курирует качество того что собирается на заводах АвтоВАЗа
Гость (12:07:22 25-09-2025) Ну так все правильно , Рено Ниссан уже несколько лет не кури... НУ все правильно, ОТК Автоваза живет по принципу "и так сойдет", в не зависимости от стоимости коплектаций и моделей.
Гость (12:07:22 25-09-2025) Ну так все правильно , Рено Ниссан уже несколько лет не кури... когда курировали было не на много лучше, они работали по принципу для Русских и так сойдет.
еще не назвали что больше половины комплектующих из китая из вторсырья в том числе и кузов.
Гость (12:25:58 25-09-2025) еще не назвали что больше половины комплектующих из китая из... У Ниссана это правило было и есть, кузова делать из металлолома, потому у них кузов и гнил и гниет практически сразу после покупки, так что тут наши не новаторы
Все что лада называется уже давно разочаровало. И нововедений надо эмалированный кузов чтоб хотя-бы не ржавело через пять лет.
Гость (12:40:39 25-09-2025) Все что лада называется уже давно разочаровало. И нововедени... Да, тогда это будет таз с болтами, но хотя бы эмалированный.
Гость (12:40:39 25-09-2025) Все что лада называется уже давно разочаровало. И нововедени... Ведра для воды, а не то о чем Вы подумали, профлист для крыши, оцинкованы на 100%. АвтоВазовские машины МЕСТАМИ. Воистину умом Россию не понять!!!
Гражданская автомобильная промышленность производить не умеет качественный продукт и доступность иностранных автомобилей с каждым годом все меньше и меньше. Одним словом конкуренция по-американски. Сделать недоступным все чтобы покупали наше национальное достояние ВАЗ в комплектации комфорт. Посмотрите в сторону Китая. Когда в 1945г. Советская армия освобождала Китай от Японских захватчиков, Китайцы встречали своих освободителей скажем в лучшем случае в том, что смогли спрятать от японцев. Сейчас китайцы доплачивают тем кто пересаживается на полностью электрические автомобили, а мы в 2025г. отметили юбилей 55 лет с момента выпуска первого авто ВАЗ 2101 г. ...
Гость (12:41:27 25-09-2025) Гражданская автомобильная промышленность производить не умее... Зато наша промышленость выпускает отличные.... отличные... отличные... да блин нет ничего