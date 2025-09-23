"Дефекты и проблемы с электроникой". АвтоВАЗ незаметно свернул выпуск Lada Aura

Даже в регионах-лидерах у дилеров остались непроданные машины

23 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. Как сообщает Mash, производство было остановлено еще в июле 2025 года, а к конвейеру модель так и не вернулась.

По данным издания, за восемь месяцев текущего года удалось реализовать лишь 792 автомобиля. Из них 53% купили частные лица, оставшиеся 47% пришлись на юридические компании, преимущественно корпоративных клиентов.

«При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля», – отметили в Telegram-канале.

Даже в регионах с наибольшим спросом – Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге – у дилеров остались непроданные автомобили. Первоначально планировалось выпустить три тысячи машин до конца 2024 года и еще восемь тысяч в 2025-м. По оценкам участников рынка, фактически было собрано не более пяти-шести тысяч экземпляров.

Lada Aura производилась на той же линии, что и Vesta, и предлагалась в версиях premier (от 2,6 млн рублей) и status (от 2,8 млн рублей). Различия касались комплектации: кожаный салон, увеличенный радиус колес и наличие полноценного запасного колеса вместо "докатки".

В компании заявили, что проблем с производством нет, а выпуск модели осуществляется в объемах, соответствующих потребностям рынка.

