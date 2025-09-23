"Дефекты и проблемы с электроникой". АвтоВАЗ незаметно свернул выпуск Lada Aura
Даже в регионах-лидерах у дилеров остались непроданные машины
23 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. Как сообщает Mash, производство было остановлено еще в июле 2025 года, а к конвейеру модель так и не вернулась.
По данным издания, за восемь месяцев текущего года удалось реализовать лишь 792 автомобиля. Из них 53% купили частные лица, оставшиеся 47% пришлись на юридические компании, преимущественно корпоративных клиентов.
«При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля», – отметили в Telegram-канале.
Даже в регионах с наибольшим спросом – Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге – у дилеров остались непроданные автомобили. Первоначально планировалось выпустить три тысячи машин до конца 2024 года и еще восемь тысяч в 2025-м. По оценкам участников рынка, фактически было собрано не более пяти-шести тысяч экземпляров.
Lada Aura производилась на той же линии, что и Vesta, и предлагалась в версиях premier (от 2,6 млн рублей) и status (от 2,8 млн рублей). Различия касались комплектации: кожаный салон, увеличенный радиус колес и наличие полноценного запасного колеса вместо "докатки".
В компании заявили, что проблем с производством нет, а выпуск модели осуществляется в объемах, соответствующих потребностям рынка.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами.
15:42:45 23-09-2025
Просто нужно подождать пока утильсбор введут и тогда миллиона за три в полне себе будет конкурентное предложение. За цифровые рубли коврики в подарок
15:47:12 23-09-2025
Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак пересядут да кааак поедут.....
17:28:37 23-09-2025
Гость (15:47:12 23-09-2025) Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак ...
Попытка пересадить чиновников и депутатов на лакшери от автотаза вызвала резкое потоотделение последних и невозможность работать в таких стеснённых условиях, недостойных их чину.
23:21:56 23-09-2025
Гость (15:47:12 23-09-2025) Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак ... С горки.
15:49:00 23-09-2025
Там же место проклятое, дополненное руками из жопы.
15:49:27 23-09-2025
Это сколько денег вбухано в проэкт. Ни каких утиль сборов не хватит. Воистину место проклятое
11:01:19 24-09-2025
ВВП (15:49:27 23-09-2025) Это сколько денег вбухано в проэкт. Ни каких утиль сборов не... место??? а может мозгов нету и жадность непомерная? что за перекладывание ответственности на всякую мифическую хрень?
15:56:27 23-09-2025
Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство все надо менять. И за господдержку требовать конкурентоспособного выхлопа.
Нам уже выбора почти не оставляют, затягивают гайки каждый год, заставить хотят брать эти ведра негодные к эксплуатации. А они их даже безопасными не могут сделать, да чего уж безопасность, рабочими.
17:04:43 23-09-2025
Гость (15:56:27 23-09-2025) Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство ... Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется какое-то лицемерие. Вокруг "вас" все - "они". А вокруг "них" - сплошные "вы". Не кажется, что ответственность за всё в обществе - она общая и солидарная?
17:31:21 23-09-2025
Гость (17:04:43 23-09-2025) Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется како...
Вы путаете общую и солидарную ответственность с предварительным сговором группы лиц с целью...
18:04:58 23-09-2025
Гость (17:04:43 23-09-2025) Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется како... Вечная российская игра под названием "Приватизация прибыли и национализация убытков" Как начали с 90 - х так и играем. Сколько вбухано в Автоваз за ти годы, можно было с десяток новых заводов построить.
18:12:07 23-09-2025
Гость (15:56:27 23-09-2025) Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство ... Смотрел где то в сети. На СВО бойцы показывали бага на базе нивы, делает маленькая фирмочка. Кузов, коробка раздатка мотор. Панель с кнопкой старт, стоп. ВСЁ. Ставь на конвейер, купят на фронт и минобороны и волонтёры.
19:26:02 23-09-2025
А если просто прекратить выпускать российские машины? Признать и быть честными. Сейчас китайских полно, то же Москвич-3. Не благодарите.