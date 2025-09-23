НОВОСТИТранспорт

"Дефекты и проблемы с электроникой". АвтоВАЗ незаметно свернул выпуск Lada Aura

Даже в регионах-лидерах у дилеров остались непроданные машины

23 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. Как сообщает Mash, производство было остановлено еще в июле 2025 года, а к конвейеру модель так и не вернулась.

По данным издания, за восемь месяцев текущего года удалось реализовать лишь 792 автомобиля. Из них 53% купили частные лица, оставшиеся 47% пришлись на юридические компании, преимущественно корпоративных клиентов.

«При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля», – отметили в Telegram-канале.

Даже в регионах с наибольшим спросом – Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге – у дилеров остались непроданные автомобили. Первоначально планировалось выпустить три тысячи машин до конца 2024 года и еще восемь тысяч в 2025-м. По оценкам участников рынка, фактически было собрано не более пяти-шести тысяч экземпляров.

Lada Aura производилась на той же линии, что и Vesta, и предлагалась в версиях premier (от 2,6 млн рублей) и status (от 2,8 млн рублей). Различия касались комплектации: кожаный салон, увеличенный радиус колес и наличие полноценного запасного колеса вместо "докатки".

В компании заявили, что проблем с производством нет, а выпуск модели осуществляется в объемах, соответствующих потребностям рынка.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:42:45 23-09-2025

Просто нужно подождать пока утильсбор введут и тогда миллиона за три в полне себе будет конкурентное предложение. За цифровые рубли коврики в подарок

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:12 23-09-2025

Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак пересядут да кааак поедут.....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:37 23-09-2025

Гость (15:47:12 23-09-2025) Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак ...
Попытка пересадить чиновников и депутатов на лакшери от автотаза вызвала резкое потоотделение последних и невозможность работать в таких стеснённых условиях, недостойных их чину.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:21:56 23-09-2025

Гость (15:47:12 23-09-2025) Ну все, щас чиновнички и депутатики поднимут автоваз, кааак ... С горки.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:00 23-09-2025

Там же место проклятое, дополненное руками из жопы.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:49:27 23-09-2025

Это сколько денег вбухано в проэкт. Ни каких утиль сборов не хватит. Воистину место проклятое

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:19 24-09-2025

ВВП (15:49:27 23-09-2025) Это сколько денег вбухано в проэкт. Ни каких утиль сборов не... место??? а может мозгов нету и жадность непомерная? что за перекладывание ответственности на всякую мифическую хрень?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:27 23-09-2025

Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство все надо менять. И за господдержку требовать конкурентоспособного выхлопа.
Нам уже выбора почти не оставляют, затягивают гайки каждый год, заставить хотят брать эти ведра негодные к эксплуатации. А они их даже безопасными не могут сделать, да чего уж безопасность, рабочими.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:43 23-09-2025

Гость (15:56:27 23-09-2025) Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство ... Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется какое-то лицемерие. Вокруг "вас" все - "они". А вокруг "них" - сплошные "вы". Не кажется, что ответственность за всё в обществе - она общая и солидарная?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:21 23-09-2025

Гость (17:04:43 23-09-2025) Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется како...
Вы путаете общую и солидарную ответственность с предварительным сговором группы лиц с целью...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:04:58 23-09-2025

Гость (17:04:43 23-09-2025) Вот в этом противопоставлении "они" "нас" - чувствуется како... Вечная российская игра под названием "Приватизация прибыли и национализация убытков" Как начали с 90 - х так и играем. Сколько вбухано в Автоваз за ти годы, можно было с десяток новых заводов построить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:12:07 23-09-2025

Гость (15:56:27 23-09-2025) Не в месте дело. А чую воруют там не по детски. Руководство ... Смотрел где то в сети. На СВО бойцы показывали бага на базе нивы, делает маленькая фирмочка. Кузов, коробка раздатка мотор. Панель с кнопкой старт, стоп. ВСЁ. Ставь на конвейер, купят на фронт и минобороны и волонтёры.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:02 23-09-2025

А если просто прекратить выпускать российские машины? Признать и быть честными. Сейчас китайских полно, то же Москвич-3. Не благодарите.

  -1 Нравится
Ответить
