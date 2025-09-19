Без желающих. В Барнауле провалились торги по продаже столетней школы-памятника

Имущественный комплекс оценили в 39,5 млн рублей

19 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Здание на ул. Аванесова, 132б / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле предприниматели и инвесторы проигнорировали аукцион, на котором предлагали купить историческое здание на ул. Аванесова, 132б. Это трехэтажное строение из красного кирпича площадью 1,9 тыс. квадратных метров. По информации "Дом.рф", здание можно было переоборудовать для размещения офисов или других коммерческих объектов. При этом на плечи нового собственника легли бы и обязательства по реставрации и сохранению памятника.

Объект культурного наследия, который сейчас называется "Высшая начальная школа им. Тургенева И.С.", построили в 1909 году, во время бурного развития Барнаула при прокладке Сибирской железной дороги (Транссиба). К концу 1900-х в городе решили открыть 24 новые школы. Одним из этих заведений и стал объект на ул. Большой Змеевской (так тогда называлась ул. Аванесова).

В 1912 году школу переименовали в честь приближающегося 300-летия Романовых. В 1920 году в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, которая проработала до 1930 года. В советское время здесь располагалась высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.

До 2024 года здание занимал факультет архитектуры и дизайна АлтГТУ. После переезда института в новый корпус здесь заработала спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2.

Несмотря на почтенный возраст, состояние объекта, по оценке "Дом.рф", удовлетворительное. Вместе со зданием на аукцион выносили и земельный участок площадью 0,28 га, на котором и расположено строение.

Отметим, что это могут быть не последние торги по продаже имущественного комплекса: нередко "Дом.рф" объявляет повторный аукцион. Кстати, сейчас госкомпания работает в Барнауле сверхактивно.

Так, на торги выставлены здание в Яровом, помещение 100 квадратных метров на ул. 5-й Западной в Барнауле, три участка в селе Власиха под коттеджную застройку, а также поля около аэропорта, которые предназначены для возведения небольшого "города". Это свыше 450 га, на которых предлагают возвести многоэтажки, социальные и коммерческие объекты. А предварительно – построить всю сопутствующую инженерно-транспортную инфраструктуру.