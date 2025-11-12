Бездомные кошки захватили криптоферму майнера из Китая
Животные пришли из-за тепла, которое идет от работающих видеокарт
12 ноября 2025, 17:30, ИА Амител
В Китае владелец предприятия по добыче криптовалюты столкнулся с проблемой: две сотни бездомных кошек облюбовали его майнинговый ангар, их привлекло тепло, исходящее от работающих графических процессоров. Информацией об этом поделились в соцсетях.
Несмотря на гуманное решение владельца не прогонять животных и даже обустроить для них специальное место с теплыми лежанками, забота обернулась существенными убытками.
«Это, конечно, умилительно и вызывает симпатию, но эти "места отдыха" обошлись нам в кругленькую сумму, исчисляемую миллионами долларов», – прокомментировал один из работников фермы.
Выяснилось, что пушистые питомцы облюбовали видеокарты, задействованные в процессе добычи цифровой валюты, используя их в качестве грелок. Несмотря на предпринятые меры по созданию комфортных условий для животных, их нахождение в цеху привело к падению эффективности работы оборудования.
Че видеокарты использует? Айсиков нет?