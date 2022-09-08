Бийчане жалуются на женщину, живущую на лавочке в окружении «трупных мух»

Жители алтайского села Малоугренёво, расположенного под Бийском, рассказали в паблике «Наш Бийск» о женщине, живущей возле магазина.

«Это продолжается уже больше года. Живёт на лавочке возле магазина. Приходит рано утром, уходит поздно вечером. Выпрашивает деньги у детей и взрослых. Приходят в гости ещё собутыльники — до четырёх человек. Вонь ужасная — в туалет она ходит под себя. Трупные мухи окружают всё вокруг, так как нога гниёт в прямом смысле, всё в крови. Что делать, мы уже не знаем. Участковый говорит, что женщина не нарушает ничего. Помогите! Куда обращаться?» — написала местная жительница.

Она также подчеркнула, что сельчане пытались помочь женщине — вызывали медиков, покупали продукты, одежду и лекарства, даже работу предлагали.

Женщина на лавочке / Фото: vk.com/nashbiisk

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