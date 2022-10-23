Понтонный мост закрыли в Бийске из-за сильного ветра

В Бийске из-за сильного ветра 23 октября закрыли понтонный мост, сообщается в паблике «Бийск 22».

По данным очевидцев, из-за порывов «мост разъединился». На фоне закрытия переправы перед ней образовалась небольшая пробка: машины были вынуждены разворачиваться, чтобы изменить маршрут.

Кадр из видео / «Бийск 22»

Напомним, в ночь на 23 октября в Барнауле сильный ветер устроил на улицах погром: вырвал остановочные павильоны, повалил дерево на жилой дом и чуть не опрокинул остов торговой палатки на припаркованные рядом автомобили.