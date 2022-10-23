Понтонный мост закрыли в Бийске из-за сильного ветра
Из-за этого перед переправой собралась пробка
23 октября 2022, 22:28, Никита Черников
В Бийске из-за сильного ветра 23 октября закрыли понтонный мост, сообщается в паблике «Бийск 22».
По данным очевидцев, из-за порывов «мост разъединился». На фоне закрытия переправы перед ней образовалась небольшая пробка: машины были вынуждены разворачиваться, чтобы изменить маршрут.
Кадр из видео / «Бийск 22»
Напомним, в ночь на 23 октября в Барнауле сильный ветер устроил на улицах погром: вырвал остановочные павильоны, повалил дерево на жилой дом и чуть не опрокинул остов торговой палатки на припаркованные рядом автомобили.
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