В Алтайском крае пропал 43-летний мужчина со шрамом на лбу

В Бийске ищут 43-летнего Сергея Глебова, его местонахождение неизвестно с 1 июня, сообщили в «Лиза Алерт».

Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Из особых примет — шрам на лбу.

В последний раз его видели голубой футболке, светло-зеленых джинсах и черных сандалях.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождения пропавшего, просят звонить по телефонам +7 800 700-54-52 или 112.