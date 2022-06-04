В Алтайском крае пропал 43-летний мужчина со шрамом на лбу
Его местонахождение неизвестно с 1 июня
4 июня 2022, 20:30, Никита Черников
В Бийске ищут 43-летнего Сергея Глебова, его местонахождение неизвестно с 1 июня, сообщили в «Лиза Алерт».
Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Из особых примет — шрам на лбу.
В последний раз его видели голубой футболке, светло-зеленых джинсах и черных сандалях.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождения пропавшего, просят звонить по телефонам +7 800 700-54-52 или 112.
Комментарии
Новости партнеров