Год кролика

В Бийске после объединения трёх больниц появится современное медоборудование

Завершить процедуру укрупнения планируют 1 января 2023 года

16 декабря 2022, 14:29

В Бийске с 1 января 2023 года городские больницы № 2, 3 и 4 станут единым целым, сообщает Минздрав Алтайского края.

Напомним, завершить процедуру укрупнения планировали в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса, когда нагрузка на врачей увеличилась, систему здравоохранения Бийска решили не трогать. Сейчас процесс приближается к финальной стадии.

«Укрупнённая медицинская организация получит современное оборудование. Так, на базе больницы № 4 появится компьютерный томограф и рентгеновский аппарат. В больнице № 2 установят цифровой маммограф и компьютерный томограф. В больнице № 3 будет доступен новый цифровой флюорограф. Кроме того, ожидается поставка оборудования для лор-специалистов, в планах — оснащение офтальмологического отделения больницы № 2 и приобретение аппаратов для проведения сложных операций», — отметили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что медперсонал сокращать не планируют, как и зарплату, наоборот, у некоторых специалистов доход даже повысится.

Кстати, в общем к трём указанным больницам прикреплены почти 105 тысяч жителей Бийска. В министерстве заверили, что после укрупнения медицинская помощь для людей станет более доступной.

Медсёстры алтайской краевой поликлиники пожаловались на снижение зарплат на треть

Медсёстры алтайской краевой поликлиники пожаловались на снижение зарплат на треть

Комментарии
    Новости партнеров