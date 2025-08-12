НОВОСТИОбщество

Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств

Они стали более гибкими и выгодными

12 августа 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2VSb5yd7Dzy

Девушка. Гаджеты / Фото: freepik.com
Девушка. Гаджеты / Фото: freepik.com

Билайн представил обновленную линейку тарифов для подключения смарт-устройств: от модемов и роутеров до автомобилей, умных часов, планшетов и домашних систем видеонаблюдения. Для каждого подобраны оптимальные пакеты услуг с понятной тарификацией, бонусами за регулярную оплату и безлимитом на популярные сервисы.

Зачем нужны отдельные тарифы?

Традиционные тарифы для смартфонов не учитывают специфику использования модемов, авто или умных камер. Это приводит к переплатам и недоиспользованию пакетов. Билайн предлагает специализированные решения под каждую задачу:

Для модемов и роутеров – оптимальное решение для дачи или квартиры без проводного интернета. Достаточно установить сим-карту – и вся семья может смотреть фильмы, слушать музыку, учиться онлайн без лишних настроек.

Для автомобилей – современные автомобили, особенно электрокары, требуют собственных сим-карт: тариф Билайна уже адаптирован под подключение в авто, без лишних минут, с безлимитом на музыку, видео и навигацию.

Для планшетов – оптимальное количество гигабайтов с безлимитом на музыку и соцсети, чтобы не зависеть от общественного Wi-Fi*.

Для смарт-часов, gps*-трекеров и других носимых устройств – тариф с необходимым количеством минут и гигабайтов.

Для умного дома – стабильная передача данных от камер, сигнализаций и других систем безопасности.

Что еще полезное в тарифах?

Удвоенные гигабайты при своевременной оплате. На тарифе "Интернет LIVE*" (модемы, роутеры, авто) – гигабайты удваиваются каждый месяц без доплат. На тарифе "Интернет UP*" (планшеты, смарт-часы, умные устройства) – начисляются дополнительные гигабайты в зависимости от основного пакета.

Безлимитный трафик на популярные сервисы. Для модемов и авто: "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube*, TikTok*, VK Видео, VK Клипы, Apple Music*, Яндекс Музыка, Telegram*, WhatsApp*, Snapchat*, WeChat*. Для планшетов и носимых устройств: Telegram, WhatsApp**, Snapchat, WeChat (при покупке от 6 Гб). Эти сервисы не расходуют интернет даже при нулевом остатке трафика.

Кешбэк до 100% за оплату тарифа и дополнительных опций – включая домашний интернет и ТВ. Программа "Твоя выгода" позволяет экономить при комплексном подключении услуг.

«Мы видим, что привычка быть на связи распространяется на все большее число устройств – от автомобилей до детских часов. Именно поэтому мы адаптировали тарифную линейку так, чтобы каждый мог просто и выгодно подключить нужное устройство – с понятными условиями, бонусами и реальной пользой, а не универсальными "тарифами про все"», – говорит директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

* Gps ("Джипиэс"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); Rutube ("РуТьюб"); TikTok ("Тик-Ток"); VK ("ВиКей"); Apple Music ("Эрл Мьюзик"); Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАпп"); Snapchat ("Снепчат"); WeChat ("УиЧат")

** Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ruМосква, ОГРН 1027700166636

Фото: freepik.com

Комментарии 7

Avatar Picture
мимопроходил

10:49:00 12-08-2025

толку от этих тарифов если интернета мобильного нет )))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:40 12-08-2025

Вы видели тарифы на «Билайне»?
Это трындец. Посмотрите. Да, вернули безлимит. Но за этот безлимит надо платить от 1500 рублей, причем без пакета минут.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:52 12-08-2025

Какой смысл оплачивать безлимит при отсутствии мобильного интернета?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:56 12-08-2025

Где тариф без абонентской платы? Почему его скрыли на сайте и в приложении? По закону вы обязаны его предлагать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:02:50 12-08-2025

тариф без абонентской платы - возможно?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:43 13-08-2025

dok_СФ (16:02:50 12-08-2025) тариф без абонентской платы - возможно?... Да, ФАС обязывает операторов иметь такой тариф. Но они всеми силами его скрывают, запрещают на нем интернет-пакеты, и делают прочие пакости.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:23:27 13-08-2025

Конские тарифы!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров