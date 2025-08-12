Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств

Они стали более гибкими и выгодными

Девушка. Гаджеты / Фото: freepik.com

Билайн представил обновленную линейку тарифов для подключения смарт-устройств: от модемов и роутеров до автомобилей, умных часов, планшетов и домашних систем видеонаблюдения. Для каждого подобраны оптимальные пакеты услуг с понятной тарификацией, бонусами за регулярную оплату и безлимитом на популярные сервисы.

Зачем нужны отдельные тарифы?

Традиционные тарифы для смартфонов не учитывают специфику использования модемов, авто или умных камер. Это приводит к переплатам и недоиспользованию пакетов. Билайн предлагает специализированные решения под каждую задачу:

Для модемов и роутеров – оптимальное решение для дачи или квартиры без проводного интернета. Достаточно установить сим-карту – и вся семья может смотреть фильмы, слушать музыку, учиться онлайн без лишних настроек.

Для автомобилей – современные автомобили, особенно электрокары, требуют собственных сим-карт: тариф Билайна уже адаптирован под подключение в авто, без лишних минут, с безлимитом на музыку, видео и навигацию.

Для планшетов – оптимальное количество гигабайтов с безлимитом на музыку и соцсети, чтобы не зависеть от общественного Wi-Fi*.

Для смарт-часов, gps*-трекеров и других носимых устройств – тариф с необходимым количеством минут и гигабайтов.

Для умного дома – стабильная передача данных от камер, сигнализаций и других систем безопасности.

Что еще полезное в тарифах?

Удвоенные гигабайты при своевременной оплате. На тарифе "Интернет LIVE*" (модемы, роутеры, авто) – гигабайты удваиваются каждый месяц без доплат. На тарифе "Интернет UP*" (планшеты, смарт-часы, умные устройства) – начисляются дополнительные гигабайты в зависимости от основного пакета.

Безлимитный трафик на популярные сервисы. Для модемов и авто: "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube*, TikTok*, VK Видео, VK Клипы, Apple Music*, Яндекс Музыка, Telegram*, WhatsApp*, Snapchat*, WeChat*. Для планшетов и носимых устройств: Telegram, WhatsApp**, Snapchat, WeChat (при покупке от 6 Гб). Эти сервисы не расходуют интернет даже при нулевом остатке трафика.

Кешбэк до 100% за оплату тарифа и дополнительных опций – включая домашний интернет и ТВ. Программа "Твоя выгода" позволяет экономить при комплексном подключении услуг.

«Мы видим, что привычка быть на связи распространяется на все большее число устройств – от автомобилей до детских часов. Именно поэтому мы адаптировали тарифную линейку так, чтобы каждый мог просто и выгодно подключить нужное устройство – с понятными условиями, бонусами и реальной пользой, а не универсальными "тарифами про все"», – говорит директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

