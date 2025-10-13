Билайн в Алтайском крае заблокировал почти 18 млн звонков от мошенников
Злоумышленники чаще выбирают людей старших возрастных категорий
13 октября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5yWe54m
С начала 2025 года система "Моя безопасность" Билайна заблокировала 17,8 млн звонков от мошенников и спамеров в Алтайском крае. Такими данными поделился директор краевого отделения Билайн Алексей Мартынов в рамках межрегионального форума "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего".
Из этого числа 6,8 млн звонков – то есть около 38% – поступило клиентам оператора старше 65 лет. Средний возраст защищенного от атаки клиента – 46-47 лет. Гендерных предпочтений мошенники и спамеры не имеют: мужчинам и женщинам в Алтайском крае звонят в равной степени. Самым активным месяцем с точки зрения количества атак оказался март, наименее активным – июль.
В целом по России за 2025 год антифрод-система Билайна заблокировала более 2,2 млрд спам-звонков и порядка 560 млн мошеннических вызовов. Блокировка звонков осуществляется с помощью опции "Виртуальный помощник", которая теперь предоставляется бесплатно всем клиентам.
«Билайн продолжает искать новые способы и возможности защиты клиентов. Вместе с тем стоит отметить, что и злоумышленники совершенствуют свои методы. Они используют не только технологии, но и психологию, социальную инженерию, поэтому важно сохранять бдительность, рассказывать своим пожилым родственникам, что нельзя передавать личные данные, диктовать СМС-коды третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций», – комментирует директор Алтайского отделения Алексей Мартынов.
Регулярное информирование граждан помогает повысить уровень осведомленности о возможных рисках и способах защиты персональных данных, добавляет министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.
«Важно распространять знания о методах распознавания фишинга, вредоносного ПО и социальной инженерии, чтобы предотвратить мошенничество и кражу конфиденциальной информации. Обучение пользователей правильному обращению с паролями, настройкам приватности и обновлению программного обеспечения способствует созданию безопасной цифровой среды для всех членов общества», – подчеркивает Евгений Зрюмов.
Также Билайн недавно запустил сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала "Госуслуги". С 10 июня он, как и "Виртуальный помощник", доступен для всех клиентов Билайна – автоматически и бесплатно.
10:03:34 13-10-2025
Значит могут технически. Это хорошая новость. Банки бы еще научились кредиты удаленно не выдавать. если не замешаны в схеме
10:07:43 13-10-2025
И мошенники подумали: "Блин, нас заблокировали, значит мы что-то нехорошее делаем. Раскаялись и пошли работать на завод"
10:10:09 13-10-2025
Сколько мошенников пользуются симками от Билайна?
Сначала раздали свои симки мошенникам - а теперь показушно с ними борються?
11:53:40 13-10-2025
Действительно у них все блокируется, умеют работать значит. Только один спамовый звонок прошел. Правда с курьерами приходится договариваться, тоже в спам улетают.
13:09:53 13-10-2025
Как отключить эту шнягу??? Я хочу получать все звонки и сам разбираться, кто спам или мошенник! Куча полезных вызовов теряется!
13:56:47 13-10-2025
А почему мне звонили, и не мало звонков. почему моих мошенников не блокировали? Билайн?
17:46:27 13-10-2025
Ничего он не блокирует ! У тещи именно Билайн и ей идет вал звонков от мошенников. Один раз чуть не развели, вовремя мы вмешались. Зато в Билайне появилась платная опция, которая якобы ограничивает звонки от мошенников, ее подключили, вроде звонков меньше стало левых, но все равно идут. Дак это опция и за деньги, а не Билайн такой молодец, который просто тупо делает бабки на проблемах абонентов.