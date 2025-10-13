Билайн в Алтайском крае заблокировал почти 18 млн звонков от мошенников

Злоумышленники чаще выбирают людей старших возрастных категорий

Алексей Мартынов / Фото: пресс-служба Билайна

С начала 2025 года система "Моя безопасность" Билайна заблокировала 17,8 млн звонков от мошенников и спамеров в Алтайском крае. Такими данными поделился директор краевого отделения Билайн Алексей Мартынов в рамках межрегионального форума "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего".

Из этого числа 6,8 млн звонков – то есть около 38% – поступило клиентам оператора старше 65 лет. Средний возраст защищенного от атаки клиента – 46-47 лет. Гендерных предпочтений мошенники и спамеры не имеют: мужчинам и женщинам в Алтайском крае звонят в равной степени. Самым активным месяцем с точки зрения количества атак оказался март, наименее активным – июль.

В целом по России за 2025 год антифрод-система Билайна заблокировала более 2,2 млрд спам-звонков и порядка 560 млн мошеннических вызовов. Блокировка звонков осуществляется с помощью опции "Виртуальный помощник", которая теперь предоставляется бесплатно всем клиентам.

«Билайн продолжает искать новые способы и возможности защиты клиентов. Вместе с тем стоит отметить, что и злоумышленники совершенствуют свои методы. Они используют не только технологии, но и психологию, социальную инженерию, поэтому важно сохранять бдительность, рассказывать своим пожилым родственникам, что нельзя передавать личные данные, диктовать СМС-коды третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций», – комментирует директор Алтайского отделения Алексей Мартынов.

Регулярное информирование граждан помогает повысить уровень осведомленности о возможных рисках и способах защиты персональных данных, добавляет министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

«Важно распространять знания о методах распознавания фишинга, вредоносного ПО и социальной инженерии, чтобы предотвратить мошенничество и кражу конфиденциальной информации. Обучение пользователей правильному обращению с паролями, настройкам приватности и обновлению программного обеспечения способствует созданию безопасной цифровой среды для всех членов общества», – подчеркивает Евгений Зрюмов.

Также Билайн недавно запустил сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала "Госуслуги". С 10 июня он, как и "Виртуальный помощник", доступен для всех клиентов Билайна – автоматически и бесплатно.

