Bild: на Украине ждут заявление Трампа по России с тревогой

Главный вопрос для Киева и Европы заключается в том, готов ли американский лидер ввести совместные санкции

13 июля 2025, 23:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Киеве с тревогой ждут "большое заявление" президента США Дональда Трампа по поводу России из-за неясности его содержания. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкое издание Bild отмечает, что главный вопрос для Украины и Европы заключается в том, готов ли американский лидер ввести совместные санкции.

"Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США. В то же время Трамп в последнее время не исключал санкций, но никогда не говорил о них конкретно", – говорится в материале.

Ранее Трамп заявлял, что 14 июля сделает важное заявление по России, однако не раскрыл его сути. Также он говорил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против РФ зависит от его решения.