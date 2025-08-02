В Бийске мужчина решил продать найденный смартфон, но попался полиции
На подозреваемого завели уголовное дело
02 августа 2025, 12:47, ИА Амител
Полицейские Бийска вернули телефон владельцу, который потерял его на автобусной остановке, а злоумышленник, который этот девайс нашел, решил его продать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что накануне в отдел по скупке и продаже смартфонов пришел 37-летний мужчина и предложил сотруднику выкупить гаджет. При этом документов, упаковки и других комплектующих у владельца не было.
«На просьбу разблокировать устройство – мужчина сообщил, что не знает пароль. Тогда продавец комиссионки предположил, что гаджет может быть краденным и позвонил в полицию. На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе разбирательства выяснилось, что посетитель отдела действительно пытался реализовать не свое имущество. Оказывается, что телефон принадлежит 32-летнему жителю Бийска. Неделю назад он его потерял на автобусной остановке, а злоумышленник подобрал и решил продать», — рассказали в ведомстве.
Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Гаджет вернули владельцу.
20:25:19 02-08-2025
За что карать-то? Найти - не украсть, а безвозмездно вернуть потерю - отнюдь не категорический, а всего лишь моральный долг!
21:13:55 02-08-2025
У гражданина пол мозга. У меня всё.
02:05:38 03-08-2025
Гость (21:13:55 02-08-2025) У гражданина пол мозга. У меня всё.... Как узнали?? может 0,25?? в каждом полушарии)))