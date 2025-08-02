В Бийске мужчина решил продать найденный смартфон, но попался полиции

На подозреваемого завели уголовное дело

02 августа 2025, 12:47, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Полицейские Бийска вернули телефон владельцу, который потерял его на автобусной остановке, а злоумышленник, который этот девайс нашел, решил его продать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне в отдел по скупке и продаже смартфонов пришел 37-летний мужчина и предложил сотруднику выкупить гаджет. При этом документов, упаковки и других комплектующих у владельца не было.

«На просьбу разблокировать устройство – мужчина сообщил, что не знает пароль. Тогда продавец комиссионки предположил, что гаджет может быть краденным и позвонил в полицию. На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе разбирательства выяснилось, что посетитель отдела действительно пытался реализовать не свое имущество. Оказывается, что телефон принадлежит 32-летнему жителю Бийска. Неделю назад он его потерял на автобусной остановке, а злоумышленник подобрал и решил продать», — рассказали в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Гаджет вернули владельцу.