Бийские АЗС восстанавливают продажи бензина
В соцсетях жители города уже отмечают, что во многих местах удается заправиться без длительного ожидания
05 октября 2025, 16:30, ИА Амител
В Бийске постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива на автозаправки. По данным местных источников, организованы ежедневные поставки бензина, что позволило значительно снизить ажиотажный спрос и сократить очереди на большинстве АЗС.
Как сообщает Telegram-канал "Деловой Бийск", на заправках "Роснефти" и "Газпромнефти" установилась полная загрузка, продолжаются поставки и на частные автозаправочные станции. В соцсетях жители города уже отмечают, что во многих местах удается заправиться без длительного ожидания.
4 октября в Бийске возник острый дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95, вызванный всплеском покупательской активности. Администрация города тогда взяла ситуацию на особый контроль, рекомендовав владельцам АЗС пересмотреть систему пополнения топливных запасов. Сейчас кризисная ситуация постепенно разрешается, хотя на некоторых заправках еще сохраняются отдельные очереди.
Ну вот, 50% паникеров заранее заправились, в ближайшие дни оставшиеся паникеры до горлышка зальют, а далее даже, возможно, какое-то время спрос меньше будет.
Гост, ты бдительная тетка видящая всех паникерами? Идет, как сказал ВВП, война, горят НПЗ их за день не восстановишь. Молись тетка, Бог в этом деле не поможет, остается молится черту, чтобы Омский НПЗ выстоял.
До Омска не долетят но не удивительно сами подорвут чтоб цену поднять и все не чего личного только бизнес
Это был пробный тест, а по факту задерут цену, как в других регионах до 70-80р и будет полный алес.
Тот, кто это затеял, хочет собрать в очередной раз деньги с народа, эти байки про уборочную, биржы и т.д. оставьте себе. Здесь явно спекулятивный сговор. А по поводу заводов, так и в прошлые кризисы все было ровно точно также, то ремонтируют, то еще что. Не верьте никому. Нас опускают все ниже и ниже, с каждым днем, целенаправлено.
Лет 15 назад знакомые рассматривали возможность строительства небольшого нефтеперабатывающего завода на Алтае. Тогда инвестиции требовались около 150 млн. Но что-то не срослось, то ли завод вдали от мест добычи не так выгоден (но Омский-то вдали работает), то ли другие причины.
Было бы неплохо иметь под боком свой заводик.