Бийские АЗС восстанавливают продажи бензина

В соцсетях жители города уже отмечают, что во многих местах удается заправиться без длительного ожидания

05 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске постепенно стабилизируется ситуация с поставками топлива на автозаправки. По данным местных источников, организованы ежедневные поставки бензина, что позволило значительно снизить ажиотажный спрос и сократить очереди на большинстве АЗС.

Как сообщает Telegram-канал "Деловой Бийск", на заправках "Роснефти" и "Газпромнефти" установилась полная загрузка, продолжаются поставки и на частные автозаправочные станции. В соцсетях жители города уже отмечают, что во многих местах удается заправиться без длительного ожидания.

4 октября в Бийске возник острый дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95, вызванный всплеском покупательской активности. Администрация города тогда взяла ситуацию на особый контроль, рекомендовав владельцам АЗС пересмотреть систему пополнения топливных запасов. Сейчас кризисная ситуация постепенно разрешается, хотя на некоторых заправках еще сохраняются отдельные очереди.