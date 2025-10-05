Власти Бийска ответили на возмущения по поводу дефицита топлива на АЗС
Сейчас ситуация, по словам администрации города, стабилизировалась
05 октября 2025, 06:15, ИА Амител
В ряде бийских автозаправочных станций наблюдаются временные трудности с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Городская администрация сообщила об этом, ссылаясь на информацию, полученную от экспертов нефтеперерабатывающих предприятий.
В мэрии Бийска объяснили, что 3 и 4 октября в городе значительно увеличилось потребление топлива. В результате повышенного спроса со стороны автовладельцев на некоторых АЗС произошло уменьшение запасов. В настоящее время бизнесмены совместно с контролирующими органами организуют поставки бензина, используя, в том числе, логистические ресурсы других сетей.
Эксперты нефтяных компаний отметили, что октябрь и ноябрь обычно характеризуются уменьшением количества топлива на оптовом рынке: в этот период проводятся ремонтные работы и возобновление производственных процессов на нефтеперерабатывающих заводах. При этом не все владельцы автозаправочных станций создают необходимые резервы, что и является причиной кратковременных сбоев в поставках.
07:43:46 05-10-2025
- "Эксперты нефтяных компаний отметили, что октябрь и ноябрь обычно характеризуются уменьшением количества топлива на оптовом рынке: в этот период проводятся ремонтные работы и возобновление производственных процессов на нефтеперерабатывающих заводах" - Чё врать то, сколько НПЗ разбомбили дроны, если долетят до Омска, то хана будет. Зачем истязать страну дурным руководством?
08:22:28 05-10-2025
При чем тут власти Бийска? Они закупают и продают топливо? А то, что я половую доску на 36 мм не смог купить за отсутствием ее в Арсенале Франк виноват? У него своих косяков хватает, надо как-то разделять зоны ответственности. А то так главу Затона можно обвинить, что мой приятель в запой ушел в Затоне.
10:25:44 05-10-2025
Вот ты и отвечай за топливо - головой
12:15:03 05-10-2025
Пузырек (08:22:28 05-10-2025) При чем тут власти Бийска? Они закупают и продают топливо? А... Когда тепла в домах нет, власти при чем, хотя они не всегда являются теневыми владельцами энергоресурсов))) Вопрос с топливом должны мониторить и принимать меры. Обращаться к краевым структурам. Есть же какие-то госрезервы. Тем более, уже несколько недель появляются сообщения о проблемах с топливом в других регионах. Понятно, что люди и организации начали делать запасы, чтобы избежать простоев.
Про Франка - виноват, однозначно, комитет по торговле( сейчас как-то мудрёно называется, но функции те же) плохо работает.
Про Затон - видимо, там с социально -общественная жизнь населенного пункта недостаточно контролируется местными властями, если допускаются запои жителей.
22:51:37 06-10-2025
Пузырек (08:22:28 05-10-2025) При чем тут власти Бийска? Они закупают и продают топливо? А... Хотя бы потому, что врут о стабильности по каждой ситуации!
09:03:35 05-10-2025
Увеличение спроса на фоне резкого роста доходов в эти дни, надо полагать
09:55:20 05-10-2025
городской власти, вот что я прочитал и увидел
09:56:24 05-10-2025
И всё прекрасно.всё по плану.А топлива нет.
10:57:51 05-10-2025
Зачем так откровенно врать-то?
11:03:37 05-10-2025
Бийчане, вы зачем 3 и 4 октября значительно увеличили потребление топлива?
Звучит бредово.
А потом я подумал, вдруг кто слухи и панику распускает, вот массово и поехали заранее заправляться?
14:41:01 05-10-2025
Гость (11:03:37 05-10-2025) Бийчане, вы зачем 3 и 4 октября значительно увеличили потреб... Один олух получил бредовую смс о дефиците бензина и полетел заправляться, второй остолоп увидев это схватил канистры и бегом на заправвку, увидев в оено такую движ, все стадо помчалось атаковать заправки!! Вот и вся правда. Каждый год бывает небольшой дефицит топлива, этим и воспользовались недружественные нам людишки отправив в месенджерах разного рода провакации. А наши бараны все ведутся на это
18:51:58 05-10-2025
Гость (14:41:01 05-10-2025) Один олух получил бредовую смс о дефиците бензина и полетел ... Идея искусственно создать дефицит - вовсе не бредовая. Напротив - гениальная. Всем олигархам - и оттуда, и отсюда - несет ништяки. Там можно населению пропеть про перемогу: "Народ России страдает! У них нет бензина в результате наших ударов! Перемога близка! "; тут - месяцок помурыжить население, а потом взвинтить цены на бенз до сотки за литр: "Мы решили проблему с бензином! Он есть везде!"
Но переговоры с Китаем про поставки бензина идут и, вероятнее всего, к концу ноября-декабрю Приморье, Хабаровск, Чита, Иркутск уже получат китайское топливо.
22:39:44 06-10-2025
Гость (18:51:58 05-10-2025) Идея искусственно создать дефицит - вовсе не бредовая. Напро... Согласен полностью
⭐⭐⭐⭐⭐
12:13:47 05-10-2025
все "непричём". знакомо?
12:56:30 05-10-2025
Какая наглая брехня ( типо на некоторых АЗС ) да на всех не было ,на трассе от Буланихи до Бийска тоже по нулям , а цены подняли до небес как это прокомментирую власти?
15:51:44 05-10-2025
Да, ребята, это куда же мы скатились за 3 года: от "Киева за 3 дня и враг бежит" до "бензина нет, но вы держитесь"!
00:18:56 06-10-2025
Внимательный из Б (15:51:44 05-10-2025) Да, ребята, это куда же мы скатились за 3 года: от "Киева за... "Киев за 3 зня" это слова генерала из США. Никто из руководства РФ такое не называл. Ты в предательскую либерастню скатился.
10:22:29 07-10-2025
Гость (00:18:56 06-10-2025) "Киев за 3 зня" это слова генерала из США. Никто из руководс... Про "Киев за три дня" только хохлоботы или ципсоиды говорят...
16:22:34 05-10-2025
А у меня другой вопрос - как в стране, которая отправляет нефть чуть ли не в каждую точку мира, перебои с нефтепродуктами?????!!!!
НПЗ Должен быть расположен в каждом регионе(!) в каждом!!!! И на 100℅должен принадлежать государству! И работать на уровне самоокупаемости!!!
16:54:11 05-10-2025
Как всегда виноват народ ,что поехал заправляться с канистра ми что за бред? У нас есть машина,а вот канистры нет и никогда не было..
18:59:56 05-10-2025
Гость. (16:54:11 05-10-2025) Как всегда виноват народ ,что поехал заправляться с канистра... Так купите ее, залейте на 4/5 объема и поставьте на балконе, если гаража нет. Это не сарказм. До идиотизма не доводите только. 20 л - норм.
19:10:49 05-10-2025
Тем временем, в Барнауле РН приплюсовала 10 копеек за литр 92-го...
00:21:31 06-10-2025
Гость (19:10:49 05-10-2025) Тем временем, в Барнауле РН приплюсовала 10 копеек за литр 9... По моей статистике заправок с января цена бензина выросла на 6% (с 55 с копейками до почти 60 за 95-й). Медленнее инфляции жаже
18:37:11 06-10-2025
а тем временем бензина у Васнёва (ОПТИ, ЛУКОЙЛ) так и нет
22:36:30 06-10-2025
А у властей наших всегда все стабильно! Сегодня уже 6 октября закончилось, а на ОПТИ до сих пор только ДТ продают. Почему я вчера 5 октября еду в Барнаул и заправляюсь на 7 рублей дешевле? Почему там с топливом все нормально и нет ажиотажа? Подъехал, заправился спокойно по постоплате, рассчитался и поехал дальше. Власти хотят сказать, что на всех АЗС ОПТИ за одну ночь резервуары опустели? Почему перед тем, как "кончился" бензин на ОПТИ, цена возрасла за 1 ночь до 63 рублей? Власти, а не слишком много "Почему"!!!??? Надо в крае поинтересоваться, почему к нашим Бийским властям много вопросов.
Уже накипело: Соцкая плавает ежегодно, так нам бассейн на Зелёнке понадобился срочно; дожди, снег пролетает, а СГК ремонтами занялись, перекопав полгорода как кроты; в котельщиках как стояла лужа, так и стоит; как не пешеходный переход (зебра), так лужа обязательно... Много, очень много вопросов к властям!
PS: пусть не врут народу, что ситуация на АЗС стабилизировалась! Куда в Бийске не укажи пальцем, то ситуация дестабилизированна!!!
23:25:44 06-10-2025
В обед заезжал на АЗС у Аниихта. Бензина не было. На табло с ценами нули.
10:20:37 07-10-2025
Внимательный из Б (15:51:44 05-10-2025) Да, ребята, это куда же мы скатились за 3 года: от "Киева за... А это вы сами собирались "Киев за три дня" брать? Или кто?
23:59:36 07-10-2025
Бийск давно в заложниках, сидит народ и все жрет что ему предлагают. Точнее даже не предлагают, а заставляют жрать. Элита будто повязана вся между собой, захотел васнецов, и залупил цену на бензин кто его осудит, ну а народ сидит в чатах соплями плача утерается....
Город умер почти. Сейчас какой-нибудь крикнет , "ну, оборонка же заработала, зарплаты в гору“...
Ну а цены поднялись в три-четыре раза, это ничего, привычно