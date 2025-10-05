Власти Бийска ответили на возмущения по поводу дефицита топлива на АЗС

Сейчас ситуация, по словам администрации города, стабилизировалась

05 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Заправка в городе / Фото: amic.ru

В ряде бийских автозаправочных станций наблюдаются временные трудности с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Городская администрация сообщила об этом, ссылаясь на информацию, полученную от экспертов нефтеперерабатывающих предприятий.

В мэрии Бийска объяснили, что 3 и 4 октября в городе значительно увеличилось потребление топлива. В результате повышенного спроса со стороны автовладельцев на некоторых АЗС произошло уменьшение запасов. В настоящее время бизнесмены совместно с контролирующими органами организуют поставки бензина, используя, в том числе, логистические ресурсы других сетей.

Эксперты нефтяных компаний отметили, что октябрь и ноябрь обычно характеризуются уменьшением количества топлива на оптовом рынке: в этот период проводятся ремонтные работы и возобновление производственных процессов на нефтеперерабатывающих заводах. При этом не все владельцы автозаправочных станций создают необходимые резервы, что и является причиной кратковременных сбоев в поставках.