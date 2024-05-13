Бизнес у микрофона: алтайские предприниматели провели прямые эфиры
Представители компаний вместе с профессиональными ведущими вышли в эфиры на радиостанциях Медиагруппы FM-Продакшн
13 мая 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KQEK6
Уже в четвертый раз Медиагруппа FM-Продакшн провела совместные радиоэфиры с бизнесменами в проекте "Бизнес у микрофона". Вместе с радиоведущими они вышли в прямой эфир, чтобы поделиться отличным настроением, передать приветы слушателям, рассказать, что нам пророчили звезды в этот день и по каким улицам ехать, чтобы избежать пробок.
"Гости в эфире – всегда интересно. Приятно услышать в привычном эфире новые голоса и эмоции. Как и наблюдать за гостями: ближе к середине эфира они расслабляются и начинают проникаться ролью соведущего. Надеюсь, и нашим слушателям эти прямые эфиры пришлись по душе", – рассказала маркетолог Медиагруппы FM-Продакшн Анна Стурова.
Так, 7 мая два ведущих было на радиостанциях:
- Радио Шансон Барнаул 101.9 FM – ведущий Владимир Бодров и соведущий Никита Нарзуков ("Союз-Авто");
- DFM (ДиЭфЭм) Барнаул 102.4 FM – ведущая Катя Майер и соведущая Елена Долгова ("Консиб");
- Lоve Radio ("Лав Радио") Барнаул 91.5 FM – ведущая Маша Маркина и соведущая Ирина Карбышева ("Жилищная инициатива");
- Русское Радио Барнаул 105.4 FM – ведущая Анастасия Макота и соведущая Ольга Вакалова ("Золотой Телец").
ИП Шаповалова А.Д.Реклама
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