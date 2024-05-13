Бизнес у микрофона: алтайские предприниматели провели прямые эфиры

Представители компаний вместе с профессиональными ведущими вышли в эфиры на радиостанциях Медиагруппы FM-Продакшн

13 мая 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KQEK6

Бизнес у микрофона / Фото: Медиагруппа FM-Продакшн

Уже в четвертый раз Медиагруппа FM-Продакшн провела совместные радиоэфиры с бизнесменами в проекте "Бизнес у микрофона". Вместе с радиоведущими они вышли в прямой эфир, чтобы поделиться отличным настроением, передать приветы слушателям, рассказать, что нам пророчили звезды в этот день и по каким улицам ехать, чтобы избежать пробок.

"Гости в эфире – всегда интересно. Приятно услышать в привычном эфире новые голоса и эмоции. Как и наблюдать за гостями: ближе к середине эфира они расслабляются и начинают проникаться ролью соведущего. Надеюсь, и нашим слушателям эти прямые эфиры пришлись по душе", – рассказала маркетолог Медиагруппы FM-Продакшн Анна Стурова.

Так, 7 мая два ведущих было на радиостанциях:

Радио Шансон Барнаул 101.9 FM – ведущий Владимир Бодров и соведущий Никита Нарзуков ("Союз-Авто");

DFM (ДиЭфЭм) Барнаул 102.4 FM – ведущая Катя Майер и соведущая Елена Долгова ("Консиб");

Lоve Radio ("Лав Радио") Барнаул 91.5 FM – ведущая Маша Маркина и соведущая Ирина Карбышева ("Жилищная инициатива");

Русское Радио Барнаул 105.4 FM – ведущая Анастасия Макота и соведущая Ольга Вакалова ("Золотой Телец").

Бизнес у микрофона / Фото: Медиагруппа FM-Продакшн

ИП Шаповалова А.Д.

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