Бизнес удвоил расчеты с самозанятыми

26 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Предприниматели за работой / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В 2025 году малые и средние предприятия значительно увеличили расчеты с самозанятыми, удвоив их количество. Это связано с простотой налогообложения, удобными цифровыми инструментами и возросшим спросом на гибких специалистов. Об этом со ссылкой на статистику банка рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса "Бизнес Баттл" в Калининграде.

С января по август 2025 года компании МСП через сервис банка провели более 120 тысяч транзакций, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель за прошлый год. Общий объем операций составил более 22,6 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2024-м.

«Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми», – отметил Денис Бортников.

В Калининградской области, которая является одним из лидеров по числу самозанятых, динамика роста расчетов с ними также превышает среднероссийский уровень. Особенно активно этот режим используют компании, работающие в сфере благоустройства, архитектуры и проектирования. В целом по России 30% платежей осуществляют предприятия из строительной, торговой и транспортной сфер.

Как ранее сообщал amic.ru, в России большую часть самозанятых составляют люди, родившиеся между 1981 и 1996 годами, известные как миллениалы. Таких эксперты ВТБ насчитали 48% от всех самозанятых. Они ценят свободу и гибкость, которые дает этот формат работы. Еще треть – представители поколения X (29%), и лишь 16% составляют молодые люди из поколения Z.

Среди самозанятых чаще всего встречаются мужчины (60%), особенно молодые, до 28 лет, однако в более старших поколениях соотношение полов выравнивается. Бэби-бумеры (1946–1964 гг.) составляют 5% всех самозанятых, а среди них многие женщины продолжают работать после выхода на пенсию. В ближайшие годы эксперты прогнозируют рост числа самозанятых до 20 миллионов человек, что делает эту категорию важной частью российской экономики. Самозанятые работают в различных сферах – от репетиторства и IT до уникальных профессий, таких как каллиграфия и создание одежды для домашних животных.