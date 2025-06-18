Молодежь – драйвер роста. Эксперты составили поколенческий портрет самозанятых

Молодые предприниматели ценят свободный формат в бизнесе

18 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Чаще всего бизнес в формате самозанятого в России выбирают люди, родившиеся в 1981–1996 годах. Почти половина всех самозанятых (48%) – миллениалы. Выросшие в эпоху цифровых технологий, они ценят свободу и гибкость, которые им предоставляет самозанятость, а онлайн-инструменты позволяют эффективно управлять бизнесом на удаленке. Такое исследование провел ВТБ и представил его накануне Петербургского международного экономического форума, который проходит 18–21 июня 2025 года.

Чуть менее трети, а именно 29%, от объема самозанятых составляют представители поколения X (1965–1980 гг.). Поколение Z (1997–2010 гг.), которое ищет баланс между работой и личной жизнью, занимает 16% рынка самозанятости, а лишь 5% составляют бэби-бумеры (1946–1964 гг.).

Еще меньше представителей "молчаливого поколения" – людей старше 80 лет. Самые возрастные самозанятые – 90-летние женщины из Удмуртии и Ульяновской области. И уже есть дети поколения Альфа, родившиеся с 2011 года.

При этом оформляют такой статус чаще мужчины (60%), особенно в возрасте до 28 лет. В других поколениях соотношение мужчин и женщин примерно одинаково (около 60% мужчин и 40% женщин). Среди бэби-бумеров разрыв скромнее, так как многие женщины, выйдя на пенсию, продолжают искать возможности для дополнительного заработка и самореализации.

"Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам, их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Чаще всего самозанятость оформляют репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики, косметологи. Но есть и более узкие специальности – каллиграфисты, доставщики раков, создатели одежды для собак, восковых моделей и музыкальных инструментов.