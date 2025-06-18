Молодежь – драйвер роста. Эксперты составили поколенческий портрет самозанятых
Молодые предприниматели ценят свободный формат в бизнесе
18 июня 2025, 17:00, ИА Амител
Чаще всего бизнес в формате самозанятого в России выбирают люди, родившиеся в 1981–1996 годах. Почти половина всех самозанятых (48%) – миллениалы. Выросшие в эпоху цифровых технологий, они ценят свободу и гибкость, которые им предоставляет самозанятость, а онлайн-инструменты позволяют эффективно управлять бизнесом на удаленке. Такое исследование провел ВТБ и представил его накануне Петербургского международного экономического форума, который проходит 18–21 июня 2025 года.
Чуть менее трети, а именно 29%, от объема самозанятых составляют представители поколения X (1965–1980 гг.). Поколение Z (1997–2010 гг.), которое ищет баланс между работой и личной жизнью, занимает 16% рынка самозанятости, а лишь 5% составляют бэби-бумеры (1946–1964 гг.).
Еще меньше представителей "молчаливого поколения" – людей старше 80 лет. Самые возрастные самозанятые – 90-летние женщины из Удмуртии и Ульяновской области. И уже есть дети поколения Альфа, родившиеся с 2011 года.
При этом оформляют такой статус чаще мужчины (60%), особенно в возрасте до 28 лет. В других поколениях соотношение мужчин и женщин примерно одинаково (около 60% мужчин и 40% женщин). Среди бэби-бумеров разрыв скромнее, так как многие женщины, выйдя на пенсию, продолжают искать возможности для дополнительного заработка и самореализации.
"Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам, их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Чаще всего самозанятость оформляют репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики, косметологи. Но есть и более узкие специальности – каллиграфисты, доставщики раков, создатели одежды для собак, восковых моделей и музыкальных инструментов.
18:44:47 18-06-2025
а за чей счёт самозанятых лечат и пенсии потом выплачивают?
19:18:09 18-06-2025
Элен без ребят (18:44:47 18-06-2025) а за чей счёт самозанятых лечат и пенсии потом выплачивают? ... Не будет у них пенсий, не беспокойся. Самозанятость - это способ не предоставлять соц гарантий
18:55:09 18-06-2025
Пенсии кому судьям, полиции и остальным бездельникам которые ничего не производят?
08:37:25 19-06-2025
Какой богатый русский яЗык у чинуш - "самозанятый"