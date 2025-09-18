Лучшая команда за три года? Как БК "Барнаул" готовится к сезону и что изменилось в клубе

Тренерский штаб и руководство клуба уверены, что команда стала сильнее

18 сентября 2025, 09:00, Вячеслав Кондаков

Игра БК "Барнаул" / Фото: сайт БК "Барнаул"

Баскетбольный клуб "Барнаул" по итогам сезона 2024/2025 в Суперлиге оказался на седьмом месте. Команда с самым небольшим бюджетом в лиге второй год подряд занимает эту строчку и стабильно выходит в плей-офф. Однако в межсезонье коллектив вновь занимался перестройкой и его состав значительно обновили. 17 сентября президент БК "Барнаул" Виталий Мантлер и главный тренер Александр Герасимов рассказали, как команда готова к новому сезону и почему нынешний состав – самый талантливый за все три года выступления в Суперлиге. Правда, конкуренты усилились еще больше. Несмотря на это, перед командой БК "Барнаул" вновь стоит задача попасть в плей-офф.

Как изменился состав?

Значительно. Весь костяк команды покинул клуб, удалось сохранить лишь молодых перспективных баскетболистов. Сейчас состав, по словам Виталия Мантлера, укомплектован на 95%. В ротации около 12–15 игроков. Однако нужно будет точечное усиление на позиции разыгрывающего, руководство пока не определило, кого именно подписать. Уже известно, что за БК "Барнаул" будет выступать атакующий защитник из Сербии Зоран Паунович. Он пока адаптируется к жизни в Барнауле, а также не знает русского языка.

«Мы не заглядываем вперед. Но есть определенное чувство удовлетворения, которое мы не испытывали пять лет. И это немножечко нас пугает и настораживает», – откровенно заявил журналистам Виталий Мантлер.

Перед этим сезоном клубу увеличили финансирование. Если в прошлом году он составлял 74 миллиона рублей, то в этом – 97 миллионов. Кроме того, у клуба появился новый генеральный спонсор – компания "Пакетон", чье название в новом сезоне будет красоваться на игровых джерси команды. При этом бюджет БК "Барнаул" – самый маленький в Суперлиге. Виталий Мантлер утверждает, что если его коллектив сделал два шага вперед в развитии, то многие соперники – три или четыре шага. Некоторые команды Суперлиги приобрели в межсезонье опытных и дорогих иностранцев, у которых зарплата больше, чем у всех баскетболистов "Барнаула".

«У них есть игроки, которые 10 тысяч долларов в месяц получают, а у нас некоторые молодые баскетболисты зарабатывают 30 тысяч рублей», – откровенно говорит Мантлер.

Кроме того, благодаря поддержке Министерства спорта Алтайского края БК "Барнаул" провел ряд контрольных игр перед сезоном в Москве. В матчах коллектив достойно показал себя с более статусными соперниками и даже добился героической победы над "Автодором", выступающим в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер Александр Герасимов, которого удалось сохранить в межсезонье, доволен комплектацией и уверен, что нынешний состав позволяет играть в более интенсивный и атакующий баскетбол. Барнаульские зрители, уверен специалист, увидят изменения в игре команды в первом же домашнем матче.

Какая задача стоит перед командой?

Как и в прошлом сезоне – попасть в плей-офф. Несмотря на скромные ресурсы и бюджет, Виталий Мантлер уверен, что команде это под силу. Тем более после того, как удалось сохранить в клубе Александра Герасимова. В новом сезоне напрямую в плей-офф выходят только шесть команд. Коллективы с 7-го по 10-е места будут играть в отдельном турнире плей-ин, по его итогам в плей-офф выйдут еще два клуба.

Что изменилось еще в клубе?

Клуб приобрел специальные LED-экраны, которые будут использовать на домашних матчах. На их покупку выделили 5 миллионов рублей. По словам Виталия Мантлера, качество трансляций домашних матчей становится с годами все лучше. Кроме того, новым заместителем директора клуба стал Евгений Сычев. На этой позиции он сменил Маргариту Белову. Перед ним стоит задача улучшить работу с болельщиками и медийное сопровождение клуба. Виталий Мантлер сообщил, что болельщиков в новом сезоне ждут приятные сюрпризы во время домашних игр.

Что с билетами?

Цены на домашние матчи не изменились. Приобрести билет можно будет за 300 рублей. Также в продаже будут сезонные абонементы.

Когда играет БК "Барнаул"?

С 20 по 22 сентября в Новосибирске на паркете СК "Север" (ул. Учительская, 61) состоится третий турнир клубов мужской баскетбольной Суперлиги памяти известного игрока, тренера, первого генерального директора БК "Новосибирск" Сергея Бабкова. Участниками турнира станут клубы Суперлиги "ТЕМП-СУМЗ" (Ревда), "Барнаул", "Купол-Родники" (Ижевск) и БК "Новосибирск".

Чемпионат Суперлиги 2025/26 "Барнаул" начнет 1 октября выездной игрой с ростовским "Барс-РГЭУ". Первый домашний матч состоится в СК "Победа" 13 октября. Соперник – уфимское "Динамо", возглавляемое хорошо известным нашим любителям баскетбола Евгением Горевым. С этой же командой барнаульцы проведут первый матч 1/16 Кубка России.