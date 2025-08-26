Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

26 августа 2025, 07:33, ИА Амител

Арсен Маркарян в зале суда / Фото: прокуратура Москвы

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По решению суда его заключили под стражу на 17 суток.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, на срок 17 суток».

Как уточнили в столичной прокуратуре, вину он не признал.

«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, […] данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», – цитирует Маркаряна пресс-служба ведомства.

Напомним, 23 августа Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. По версии следствия, в феврале 2025 года блогер разместил в Сети видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. После этого его объявили в розыск.