Блогера Арсена Маркаряна арестовали на 17 суток
Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества
26 августа 2025, 07:33, ИА Амител
Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
По решению суда его заключили под стражу на 17 суток.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, на срок 17 суток».
Как уточнили в столичной прокуратуре, вину он не признал.
«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, […] данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», – цитирует Маркаряна пресс-служба ведомства.
Напомним, 23 августа Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. По версии следствия, в феврале 2025 года блогер разместил в Сети видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. После этого его объявили в розыск.
07:41:20 26-08-2025
Дожили. Кто он такой. Кто хочет тот и унижает русский народ.
09:45:26 26-08-2025
Ну отправьте его в Сибирь. Пусть снег убирает. Его там много.
10:58:04 26-08-2025
Гость (09:45:26 26-08-2025) Ну отправьте его в Сибирь. Пусть снег убирает. Его там много...
Особенно сейчас, да?
11:02:12 26-08-2025
То есть можно развращать несовершеннолетних, склонять к изнасилованию, оскорблять и поносить половину населения, и это всё нормально и допустимо с точки зрения правоохранительных органов. Но стоит, только что-то сказать про защитников... Правильно ли мы вообще тогда употребляем термин "слабый пол"?
11:41:50 26-08-2025
Гость (11:02:12 26-08-2025) То есть можно развращать несовершеннолетних, склонять к изна...
сумбур какой-то... что сказать-то хотели по существу дела?
12:51:56 26-08-2025
Гость (11:41:50 26-08-2025) сумбур какой-то... что сказать-то хотели по существу дел... Вы не в курсе кто такой Маркарян, не слышали как он хвастался сексом с 12-13-летними и призывал насиловать и избивать женщин?
12:45:31 26-08-2025
Полезно было бы если бы он в своем блоге рассказал, как откосил. Не у всех получилось