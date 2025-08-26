НОВОСТИОбщество

Блогера Арсена Маркаряна арестовали на 17 суток

Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

26 августа 2025, 07:33, ИА Амител

Арсен Маркарян в зале суда / Фото: прокуратура Москвы
Арсен Маркарян в зале суда / Фото: прокуратура Москвы

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

По решению суда его заключили под стражу на 17 суток.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, на срок 17 суток».

Как уточнили в столичной прокуратуре, вину он не признал.

«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, […] данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», – цитирует Маркаряна пресс-служба ведомства.

Напомним, 23 августа Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке. Он прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС. По версии следствия, в феврале 2025 года блогер разместил в Сети видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества. После этого его объявили в розыск.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

07:41:20 26-08-2025

Дожили. Кто он такой. Кто хочет тот и унижает русский народ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:26 26-08-2025

Ну отправьте его в Сибирь. Пусть снег убирает. Его там много.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:04 26-08-2025

Гость (09:45:26 26-08-2025) Ну отправьте его в Сибирь. Пусть снег убирает. Его там много...
Особенно сейчас, да?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:12 26-08-2025

То есть можно развращать несовершеннолетних, склонять к изнасилованию, оскорблять и поносить половину населения, и это всё нормально и допустимо с точки зрения правоохранительных органов. Но стоит, только что-то сказать про защитников... Правильно ли мы вообще тогда употребляем термин "слабый пол"?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:50 26-08-2025

Гость (11:02:12 26-08-2025) То есть можно развращать несовершеннолетних, склонять к изна...
сумбур какой-то... что сказать-то хотели по существу дела?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:56 26-08-2025

Гость (11:41:50 26-08-2025) сумбур какой-то... что сказать-то хотели по существу дел... Вы не в курсе кто такой Маркарян, не слышали как он хвастался сексом с 12-13-летними и призывал насиловать и избивать женщин?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:31 26-08-2025

Полезно было бы если бы он в своем блоге рассказал, как откосил. Не у всех получилось

  -1 Нравится
Ответить
