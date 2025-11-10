НОВОСТИПроисшествия

Блогершу из Мали казнили на площади за публикации в TikTok

Девушку обвинили в сотрудничестве с армией

10 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Африканские женщины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Африканские женщины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На севере Мали убита TikTok-блогер Мариам Сиссе, снимавшая видео о жизни в городе Тонка. Как сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ее родственников и местные власти, девушку похитили и казнили боевики, предположительно, связанные с джихадистскими группировками.

По данным издания, Сиссе обвинили в сотрудничестве с армией и "передаче информации о передвижениях военных". Ее задержали 6 ноября, после чего на мотоцикле отвезли в Тонку и застрелили на площади Независимости.

Брат погибшей подтвердил, что казнь провели публично. По его словам, боевики сочли публикации Мариам угрозой и посчитали ее информатором властей.

У блогерши было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В своих видео она показывала повседневную жизнь Тонки и делилась местными новостями.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме произошел теракт: неизвестные открыли стрельбу по пассажирам автобуса на улице Игаль Ядин. Один из террористов был нейтрализован солдатом, находившимся в салоне, второго ликвидировали вооруженные гражданские на остановке.

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

"Забег по минному полю". Запрет поиска "запрещенки" в Сети ударит по миллионам россиян

Эксперты и некоторые депутаты выступили против предложенной "дрессировки" общества
НОВОСТИОбщество

мужчины и женщины Африка Терроризм

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:39:33 10-11-2025

У нас не казнят блогеров за публикации

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:16 10-11-2025

ТикТок - убивает. Как хорошо что у нас его запретили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:51 10-11-2025

Гость (13:00:16 10-11-2025) ТикТок - убивает. Как хорошо что у нас его запретили....
А почему его запретили? он же китайский вроде

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:01 10-11-2025

Дофейкалась

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:36 10-11-2025

Город Тонка - минус девчонка.
Желаю джихадистам гореть бензиновым факелом.
А в раю пусть их встретит стадо овец.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:46 10-11-2025

тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показывать свидетельства о браке. и разводе и рождениях .
кто "возьмет" с пятью детьми от разных мужиков )))

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:17 10-11-2025

Гость (14:19:46 10-11-2025) тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показыва...
Вы из тех несчастных, кто умеет только писать, а не читать?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:46 10-11-2025

Гость (14:19:46 10-11-2025) тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показыва... Брошенки минусуют

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:26 10-11-2025

кто "возьмет" с пятью детьми от разных мужиков )) Ну допустим не с пятью но и не с одним берут же у нас . А насчёт блогерства так у нас ,в этом всё НОРМ ,любая блогерша .И что ?

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров