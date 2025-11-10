Блогершу из Мали казнили на площади за публикации в TikTok

Девушку обвинили в сотрудничестве с армией

10 ноября 2025

Африканские женщины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На севере Мали убита TikTok-блогер Мариам Сиссе, снимавшая видео о жизни в городе Тонка. Как сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ее родственников и местные власти, девушку похитили и казнили боевики, предположительно, связанные с джихадистскими группировками.

По данным издания, Сиссе обвинили в сотрудничестве с армией и "передаче информации о передвижениях военных". Ее задержали 6 ноября, после чего на мотоцикле отвезли в Тонку и застрелили на площади Независимости.

Брат погибшей подтвердил, что казнь провели публично. По его словам, боевики сочли публикации Мариам угрозой и посчитали ее информатором властей.

У блогерши было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В своих видео она показывала повседневную жизнь Тонки и делилась местными новостями.

