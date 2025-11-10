Блогершу из Мали казнили на площади за публикации в TikTok
Девушку обвинили в сотрудничестве с армией
10 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
На севере Мали убита TikTok-блогер Мариам Сиссе, снимавшая видео о жизни в городе Тонка. Как сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ее родственников и местные власти, девушку похитили и казнили боевики, предположительно, связанные с джихадистскими группировками.
По данным издания, Сиссе обвинили в сотрудничестве с армией и "передаче информации о передвижениях военных". Ее задержали 6 ноября, после чего на мотоцикле отвезли в Тонку и застрелили на площади Независимости.
Брат погибшей подтвердил, что казнь провели публично. По его словам, боевики сочли публикации Мариам угрозой и посчитали ее информатором властей.
У блогерши было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В своих видео она показывала повседневную жизнь Тонки и делилась местными новостями.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме произошел теракт: неизвестные открыли стрельбу по пассажирам автобуса на улице Игаль Ядин. Один из террористов был нейтрализован солдатом, находившимся в салоне, второго ликвидировали вооруженные гражданские на остановке.
12:39:33 10-11-2025
У нас не казнят блогеров за публикации
13:00:16 10-11-2025
ТикТок - убивает. Как хорошо что у нас его запретили.
13:53:51 10-11-2025
Гость (13:00:16 10-11-2025) ТикТок - убивает. Как хорошо что у нас его запретили....
А почему его запретили? он же китайский вроде
13:55:01 10-11-2025
Дофейкалась
14:11:36 10-11-2025
Город Тонка - минус девчонка.
Желаю джихадистам гореть бензиновым факелом.
А в раю пусть их встретит стадо овец.
14:19:46 10-11-2025
тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показывать свидетельства о браке. и разводе и рождениях .
кто "возьмет" с пятью детьми от разных мужиков )))
15:21:17 10-11-2025
Гость (14:19:46 10-11-2025) тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показыва...
Вы из тех несчастных, кто умеет только писать, а не читать?
15:52:46 10-11-2025
Гость (14:19:46 10-11-2025) тоже, наверное, любительница кривляясь под музыку показыва... Брошенки минусуют
15:46:26 10-11-2025
кто "возьмет" с пятью детьми от разных мужиков )) Ну допустим не с пятью но и не с одним берут же у нас . А насчёт блогерства так у нас ,в этом всё НОРМ ,любая блогерша .И что ?