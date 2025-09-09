Более 1,4 тысячи детей участников СВО стали студентами вузов и колледжей Новосибирска

Кроме того, новосибирские вузы приняли на бюджет еще 27 человек, непосредственно участвовавших в СВО

09 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В Новосибирской области подвели итоги приема на бюджетные места в государственные образовательные учреждения. Как сообщили в региональном Минобре, в 2025/2026 учебном году по программам высшего образования на очную форму обучения поступили 9969 человек. Об этом пишет "Om1 Новосибирск".

Из них по программам бакалавриата приняли семь участников специальной военной операции и 388 детей участников СВО. На программы специалитета зачислены 154 ребенка участников СВО, сами участники СВО на данные направления не поступали.

«Кроме того, по программам среднего профессионального образования на бюджетные места приняли 20 участников СВО и 920 детей участников СВО», – говорится в сообщении Минобразования.

Всего, по состоянию на 3 сентября 2025 года, в государственные образовательные учреждения, подведомственные исполнительным органам региона, на бюджетные места поступили 12 895 человек.

Ранее сообщалось, что 12 мая в барнаульском лицее № 52 состоялось торжественное открытие мурала с портретом педагога Андрея Валиева, погибшего в ходе спецоперации.