Более 1,4 тысячи детей участников СВО стали студентами вузов и колледжей Новосибирска

Кроме того, новосибирские вузы приняли на бюджет еще 27 человек, непосредственно участвовавших в СВО

09 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru
В Новосибирской области подвели итоги приема на бюджетные места в государственные образовательные учреждения. Как сообщили в региональном Минобре, в 2025/2026 учебном году по программам высшего образования на очную форму обучения поступили 9969 человек. Об этом пишет "Om1 Новосибирск".

Из них по программам бакалавриата приняли семь участников специальной военной операции и 388 детей участников СВО. На программы специалитета зачислены 154 ребенка участников СВО, сами участники СВО на данные направления не поступали.

«Кроме того, по программам среднего профессионального образования на бюджетные места приняли 20 участников СВО и 920 детей участников СВО», – говорится в сообщении Минобразования.

Всего, по состоянию на 3 сентября 2025 года, в государственные образовательные учреждения, подведомственные исполнительным органам региона, на бюджетные места поступили 12 895 человек.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

17:51:21 09-09-2025

Говорят, что льготы для поступления ребятишкам только мобилизованных на СВО. А у кадровых военных и добровольцев таких льгот нет. Правда это?

Avatar Picture
Гость

19:29:33 09-09-2025

Гость (17:51:21 09-09-2025) Говорят, что льготы для поступления ребятишкам только мобили... Нет. Читаем: Более 1,4 тысячи детей УЧАСТНИКОВ СВО стали студентами вузов и колледжей Новосибирска. А не мобилизованных.

Avatar Picture
Гость

19:27:50 09-09-2025

Конкурс побоку, объективно выявляющий способности абитуриентов? Что это за "критерий" - всего лишь родственное отношение к участникам СВО?

Avatar Picture
Гость

20:50:01 09-09-2025

Гость (19:27:50 09-09-2025) Конкурс побоку, объективно выявляющий способности абитуриент... Что мешает? Ну чтоб вне конкурса...

