Более 300 заявлений на брак подали новосибирские пары на красивые даты октября

08 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Новосибирские пары активно готовятся к заключению брака в памятные даты октября 2025 года. По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, на 6 октября уже подано 305 заявлений на регистрацию брака в две символичные даты, сообщает "Om1 Новосибирск".
Статистика распределилась следующим образом:
198 заявлений на регистрацию 10.10.2025;
107 заявлений на регистрацию 25.10.2025.
В ведомстве отметили, что количество поданных заявлений не превышает установленные графики работы отделов ЗАГС и все пары смогут зарегистрировать свои отношения в выбранные даты.
Октябрь традиционно пользуется популярностью у пар благодаря красивым календарным датам, которые многие считают особенно подходящими для создания семьи.
