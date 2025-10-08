НОВОСТИОбщество

Более 300 заявлений на брак подали новосибирские пары на красивые даты октября

08 октября 2025, 20:00, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирские пары активно готовятся к заключению брака в памятные даты октября 2025 года. По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, на 6 октября уже подано 305 заявлений на регистрацию брака в две символичные даты, сообщает "Om1 Новосибирск".

Статистика распределилась следующим образом:

  • 198 заявлений на регистрацию 10.10.2025;

  • 107 заявлений на регистрацию 25.10.2025.

В ведомстве отметили, что количество поданных заявлений не превышает установленные графики работы отделов ЗАГС и все пары смогут зарегистрировать свои отношения в выбранные даты.

Октябрь традиционно пользуется популярностью у пар благодаря красивым календарным датам, которые многие считают особенно подходящими для создания семьи.

Новосибирская область

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

21:53:02 08-10-2025

52 число 02 месяца 2025 года!
вот это я понимаю красивое число!...

  -1 Нравится
Ответить
