За 2025 год в русском языке появилось 90 новых слов
Многие формулировки взяты из молодежного сленга
12 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
В 2025 году специалисты из Института лингвистических исследований РАН зарегистрировали возникновение не менее девяноста новых лексических единиц в русском языке. Об этом ТАСС рассказал доктор филологических наук Валерий Ефремов, занимающий должность ведущего научного сотрудника в ИЛИ РАН.
По словам ученого, новые слова служат своеобразным отражением изменений и явлений, происходящих в социуме.
Ефремов упомянул, что среди новых терминов можно выделить "зумерский", "нацмессенджер" и "лабубный". Интересным примером является также сочетание "банковский абьюзер", используемое для обозначения человека, активно перемещающего средства между банковскими вкладами в поисках наиболее выгодных процентных ставок.
В списке новых слов также присутствуют "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "сигналгейт" и другие.
17:23:31 12-12-2025
Где можно получить доп. образование новых слов, чтобы не быть бьюзером, быть в теме и не скринжовать.
17:29:50 12-12-2025
Это ещё Алтырбас и Тундрюк не посчитали.
11:44:29 13-12-2025
не использую эти слова совсем, есть удобоваримые русские аналоги