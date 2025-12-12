За 2025 год в русском языке появилось 90 новых слов

Многие формулировки взяты из молодежного сленга

12 декабря 2025, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В 2025 году специалисты из Института лингвистических исследований РАН зарегистрировали возникновение не менее девяноста новых лексических единиц в русском языке. Об этом ТАСС рассказал доктор филологических наук Валерий Ефремов, занимающий должность ведущего научного сотрудника в ИЛИ РАН.

По словам ученого, новые слова служат своеобразным отражением изменений и явлений, происходящих в социуме.

Ефремов упомянул, что среди новых терминов можно выделить "зумерский", "нацмессенджер" и "лабубный". Интересным примером является также сочетание "банковский абьюзер", используемое для обозначения человека, активно перемещающего средства между банковскими вкладами в поисках наиболее выгодных процентных ставок.

В списке новых слов также присутствуют "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "сигналгейт" и другие.