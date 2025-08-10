Более 450 частных домов под Барнаулом останутся без воды 11 августа

Специалисты "Росводоканала Барнаул" проведут установку пожарного гидранта и врезку шести задвижек в Сибирской Долине

10 августа 2025, 09:37, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Жители поселка Сибирская Долина останутся без воды 11 августа. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", с 09:00 до 19:00 специалисты проведут установку пожарного гидранта и врезку шести задвижек.

На время работ холодное водоснабжение будет отсутствовать в 451 частном доме. Речь идет о следующих адресах:

ул. Белгородская, 33–75;

ул. Морская, 7–21, 2–12;

ул. Житомирская, 1–11, 2–8;

ул. Черноморская, 1–55, 4–78;

ул. Измайловская, 4–76, 1–77;

ул. Кубанская, 2–74, 1–75;

ул. Днепровская, 2–78, 15–77;

ул. Дунайская, 1–77, 16–78;

ул. Валдайская, 2–28, 7–33.

Как отметил директор по производству "Росводоканала Барнаул", компания обслуживает 8,5 км водопроводных сетей в поселке Сибирская Долина с 2024 года. Сейчас их приводят в нормативное состояние. В общей сложности за лето специалисты заменят или установят порядка 50 единиц запорно-регулирующей арматуры.