Более 600 тысяч жителей Алтая прошли плановую диспансеризацию
Чаще всего медики находили у пациентов заболевания эндокринной системы
11 октября 2025, 14:30, ИА Амител
Свыше 660 тысяч жителей Алтайского края воспользовались возможностью пройти диспансеризацию с начала этого года. Губернатор Виктор Томенко поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что наиболее часто встречающимися отклонениями, выявленными врачами в ходе обследований, стали заболевания эндокринной системы.
Профилактические осмотры неоднократно помогали предотвратить развитие опасных и тяжелых недугов. Нередки случаи обнаружения новообразований и начальных стадий туберкулеза у пациентов во время диспансеризации. Согласно заявлению главы региона, у населения Алтайского края наиболее часто диагностировались эндокринные патологии и заболевания системы кровообращения. Всего с начала года медицинские осмотры прошли более 660 человек.
- "Всего с начала года медицинские осмотры прошли более 660 человек." ------- На начало 2025 года население Алтайского края составляло 2 099 186 человек, что меньше на 16 122 человека по сравнению с предыдущим годом. 660 еще бы шесть человек - чертовая дюжина, это математическая погрешность.
600 человек с начала года? это смешно, как минимум. за окном октябрь, значит по 60 чел. в месяц прошли эту бесполезную диспансеризацию.
А они хоть знают, что прошли?
Гость (15:41:13 11-10-2025) А они хоть знают, что прошли? ... конечно нет..и я в том числе...
случайно узнала, что я, оказывается, тоже прошла диспансеризацию. Но я не проходила, просто анализы предназначенные для операции, записали как прохождение диспансеризации. И так везде. Так что эти 600 тыс. липовые.
гость (19:34:03 11-10-2025) случайно узнала, что я, оказывается, тоже прошла диспансериз... Согласен. Сижу как-то на работе пару месяцев назад. Мне уведомление приходит, что я только что прошёл. В поликлинику звоню, что я там у вас прошёл? Ой, извините, записали по ошибке. И так, наверное 600 тысяч раз "ошиблись".
гость (19:34:03 11-10-2025) случайно узнала, что я, оказывается, тоже прошла диспансериз... Я по такому же случаю нажаловалась в ОМС, ответ - нарушений не найдено. Где тут будет денег на все хватать из наших взносов? Да и к терапевту, оказывается, я каждые три месяца хожу, давление измеряю((( Спасибо, госуслуги, за прозрачность данных!
Гость (04:45:42 12-10-2025) Я по такому же случаю нажаловалась в ОМС, ответ - нарушений ... давным давно медучреждения и медстрахование - неразрывная шайка-лейка, поэтому правду искать бесполезно. Вот где коррупция, которая не снилась. А страдают в конечном итоге больные пациенты.
сейчас госдумовцы с подачи правительства требуют ввести для всех неработающих граждан, в том числе студентов, безработных, пенсионеров, обязательные платежи в фонд медстрахования. Пусть сначала правоохранительные органы наведут там порядок - уберут коррупцию, мошенничество, проверят главврачей медучреждений.
медучреждения давно научились обманывать ОМС в вопросе предоставления мед. услуг, в вопросе наименований лекарств. Поймать их трудно. ОМС не хватает средств, чтобы оплачивать мед. услуги. Поэтому требует дополнительно собирать средства с населения. Наживаются на ОМС администрации мед. учреждений, а восполнять фонд ОМС должны граждане? Цинизм чистой воды. Перетрясти до нижнего белья администрации мед. учреждений, и сразу деньги найдутся в их недвижимости и движимости. Для ФСБ непочатый край работы. Как воруют в медицине, нигде так не воруют.