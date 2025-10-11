Более 600 тысяч жителей Алтая прошли плановую диспансеризацию

Чаще всего медики находили у пациентов заболевания эндокринной системы

Свыше 660 тысяч жителей Алтайского края воспользовались возможностью пройти диспансеризацию с начала этого года. Губернатор Виктор Томенко поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что наиболее часто встречающимися отклонениями, выявленными врачами в ходе обследований, стали заболевания эндокринной системы.

Профилактические осмотры неоднократно помогали предотвратить развитие опасных и тяжелых недугов. Нередки случаи обнаружения новообразований и начальных стадий туберкулеза у пациентов во время диспансеризации. Согласно заявлению главы региона, у населения Алтайского края наиболее часто диагностировались эндокринные патологии и заболевания системы кровообращения. Всего с начала года медицинские осмотры прошли более 660 человек.