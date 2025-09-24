Более восьми тысяч заявок поступило на премию "Народный знак качества" за три недели

Активнее всего номинируют медицинские центры и компании из индустрии красоты

За три недели первого этапа премии "Народный знак качества – 2025" в Алтайском крае жители подали 8086 заявок. В списке номинированных – 458 компаний, которые будут бороться за победу в различных категориях. Этап номинирования продлится еще неделю, успевайте подать любимые компании.

Наибольшее число голосов пришлось на номинации "Медицинский центр" и "Бьюти-центр". Эти категории собрали 24 и 16% заявок соответственно. В числе лидеров по числу участников также оказались "Ресторан и кафе", "Медицинский центр" и "Бьюти-центр".

Популярными оказались и новые номинации 2025 года – "Креативный бизнес" и "Семейный бизнес". Так, 34 компании поборются за звание "Креативный бизнес". В этой категории участвуют предприятия, которые строят работу нестандартно: внедряют оригинальные продукты, развивают культурные проекты, экспериментируют с сервисами и формируют новые форматы для региона: от дизайнерских бюро и студий красоты до необычных гастропроектов и образовательных площадок.

Еще одно новое направление – "Семейный бизнес", то есть предприятия, где важную роль играют несколько поколений одной семьи. Это могут быть как небольшие мастерские или фермерские хозяйства, так и крупные сети. В номинации заявлена 21 компания. Участникам предстоит подтвердить, что в управлении действительно задействованы родственники. Сейчас организаторы проверяют документы на предмет того, можно ли конкретное предприятие отнести к формату семейного бизнеса.

Напомним, выдвинуть компанию может любой житель края. Для этого нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и номинировать любимый ресторан, медцентр, автосервис (полный список номинаций указан на сайте). Заявки принимаются до 2 октября 2025 года. С 8 октября по 6 ноября на сайте пройдет голосование по номинациям. Затем с 7 по 17 ноября – подведение итогов голосования. И 18 ноября 2025 года состоится главное событие – награждение победителей.

